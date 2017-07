Życiowe i ważne podczas wakacji!

Skoki do wody w miejscu niestrzeżonym (tutaj na brzegu Oławki) mogą się skończyć tragicznie. Unikaj takich zachowań

Dzielnicowi już miesiąc przed wakacjami rozpoczęli kampanię edukacyjną, która skierowana była do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Główny temat pogadanek to bezpieczny wypoczynek podczas wakacji. Dla tych, których ominęła ta lekcja, publikujemy kilka ważnych zasad, których znajomość może być na wagę życia

– Niektórych wypadków, które zdarzają się podczas wakacji, z pewnością można by uniknąć, gdyby zamiast brawury i szaleństwa posłuchać głosu rozsądku – mówi. mł. asp. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie. – Apelujemy do mieszkańców, aby podczas wypoczynku zwracali uwagę na wszystkich wypoczywających. Nie obawiajmy się reagować na każde nieprawidłowości związane z wypoczynkiem najmłodszych.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Pamiętaj, aby:

– kąpać się w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, unikać kąpielisk niestrzeżonych,

– zawsze stosować się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy policjantów,

– nie wchodzić do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy dłuższym opalaniu,

– nigdy nie skakać do wody w miejscach nierozpoznanych,

– nadzorować dzieci bawiące się w wodzie, również wtedy, gdy potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie może skończyć się utonięciem,

– korzystając ze sprzętu pływającego zawsze trzeba sprawdzać jego sprawność i ubierać kamizelkę ratunkową,

– korzystając z materaca nie odpływać zbyt daleko od brzegu,

– nie wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, kiedy jest wywieszona czerwona flaga,

– pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub pod działaniem środka odurzającego,

– w czasie kąpieli nie krzyczeć i dla zabawy nie wzywać pomocy, jeśli faktycznie nie jest ona nam potrzebna.

Gdy dziecko zostaje samo w domu:

– naucz je, aby podczas twojej nieobecności nikomu nie otwierało drzwi,

– co pewien czas przeprowadzaj rozmowy na temat zagrożeń, z którymi dziecko może się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem),

– w domu obok telefonu umieść kartkę z numerami telefonów do pracy, taty, mamy lub bliskich członków rodzi­ny, również warto wskazać numery do policji – 997 lub 112, straży pożarnej- 998, pogotowia ratunkowego – 999,

– zapewnij dziecku bezpieczną zabawę – zamontuj w drzwiach mocne zamki, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone, poproś sąsia­dów, aby zwracali uwagę na obcych, jeśli masz telefon, zadzwoń o róż­nych porach,

– schowaj przed dzieckiem wszelkie lekarstwa,

– zwracaj uwagę na sposób przechowywania kluczy do mieszkania, który­mi dysponuje dziecko (najlepiej w kieszeni ubrania szczelnie zamknię­tej, a nie na szyi)

– nie ujawniaj swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów,

– bezwzględnie zakazuj dzieciom wsiadania do samochodów kierowa­nych przez obcych, wsiadania z obcymi do windy, oddalania się z ob­cym lub przyprowadzania nieznajomych do domu. Musisz zrobić wszy­stko, aby dziecko byto nieufne wobec obcych.

Oprac. (AH)