Czarna seria na autostradzie. Tworzyły się ogromne korki

Uważajcie w drodze na wakacje! Na tym odcinku A4 bardzo często dochodzi do wypadków. Na granicy powiatu brzeskiego i oławskiego znów było bardzo niebezpiecznie. Zginęła jedna osoba. Do pierwszego wypadku doszło 22 czerwca o godzinie 13.30. Samochód renault dachował, kierowca był reanimowany, niestety nie udało się go uratować. Poszkodowana została również pasażerka, która trafiła do szpitala. Autostrada była zablokowana do godziny 18.00.

Fot. MK

Kolejny poważny wypadek wydarzył się 25 czerwca około godziny 13.00 na wysokości węzła Brzezimierz. Zderzyły się trzy samochody range rover, toyota avensis i volkswagen passat. Dwie osoby zostały ranne. Utworzył się ogromny korek (miał 6 kilometrów). Przejezdny był tylko pas awaryjny. Sytuacja zmieniła się dopiero po godzinie 18.00.

Fot. MM