UWAGA! Dużo kradzieży rowerów! Będzie więcej kontroli

Od połowy czerwca policjanci z komisariatu w Jelczu-Laskowicach odnotowali wzrost kradzieży rowerów. Chodzi szczególnie o rejon osiedla Metalowców.

– Sprawcy kradną pozostawione bez dozoru rowery zabezpieczone zapięciami rowerowymi przy stojakach rowerowych lub na klatkach schodowych – mówi kom. Artur Dobrowolski, komendant KP w J-L. – Jeżeli złodzieje nie są w stanie pokonać zapięcia rowerowego pozostawiają jedynie koło, zabierając pozostałą część roweru.

Najczęściej kradziono rowery to takie o wartości od 1000 do 2500 złotych. – Zwracam się z apelem do właścicieli o zabezpieczanie rowerów w pomieszczeniach zamkniętych oraz zwiększenie dozoru nad pozostawianiem ich w innych miejscach. W związku z tą sytuacją rowerzyści mogą spotkać się ze wzmożona kontrolą swoich jednośladów – dodaje Dobrowolski.

Reklama

(AH)