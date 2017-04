Od telefonu do narkotyków

Jelcz-Laskowice. Policjanci kryminalni pracowali nad sprawą kradzieży telefonu komórkowego. Znaleźli sprawcę, pasera i… narkotyki

Złodziejem okazał się 33-letni mieszkaniec Jelcza-Laskowic. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim ponad 15 gramów dopalaczy. Przyznał się do kradzieży telefonu, ale zdążył go sprzedać. Funkcjonariusze dotarli do pasera. Podczas przeszukania domu znaleźli 10 gramów amfetaminy, jeden marihuany i 8 tabletek ecstasy. 41-latek odpowie za paserstwo i posiadanie ecstasy, natomiast 31-letnia kobieta, z którą mieszkał, za pozostałe narkotyki.

(AH)