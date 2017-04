Poszukiwany listem gończym. Chciał zabić

Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, poszukuje mężczyzny ukrywającego się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a podejrzanego o usiłowanie podwójnego zabójstwa oraz rozbój z użyciem noża. Poszukiwany to Michał Matkowski.

Do zdarzeń doszło w marcu i kwietniu 2017 roku w miejscowościach Wszemirów i Prusice. Zebrany dotychczas w sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia, że podejrzanym o podwójne usiłowanie zabójstwa przy użyciu noża i rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia jest 27–letni Michał Matkowski.

Podejrzany ukrywa się przed organami sprawiedliwości. W związku z powyższym 15 kwietnia 2017 roku Prokurator Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym.

Poszukiwany to:

MICHAŁ MATKOWSKI – lat 27

zam. Cerekwica

Rysopis – 175 cm wzrostu, sylwetka krępa, waga ok. 90 – 100 kg, oczy zielone, twarz okrągła, czoło wysokie, nos średni, uszy średnie przylegające.

Ubiór – ciemna bluza z kapturem, ciemne spodnie dresowe z białymi lampasami po bokach, jasne obuwie sportowe.

Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego lub posiadają informacje mogące przyczynić się do jego zatrzymania o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Zapewniamy anonimowość.

Wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego, prosimy kierować do najbliższej jednostki policji pod numer alarmowy 997.

UWAGA! Mężczyzna może posiadać przy sobie niebezpieczne narzędzie.W razie napotkania w/w prosimy o natychmiastowe powiadomienie policji i niepodejmowanie działań wobec poszukiwanego.

Źródło KWP we Wrocławiu