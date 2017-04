Miał w domu namiot z marihuaną

Oława Zaskoczony

37-letni mieszkaniec odpowie za uprawę konopi indyjskich. Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali go 7 kwietnia

Funkcjonariusze mieli podstawy do tego, aby wejść do wskazanego mieszkania. Okazało się, że ich przypuszczenia były słuszne. W specjalnie wyposażonym namiocie znaleźli kilkanaście krzewów, oprócz tego ponad 100 gramów suszu i sprzęt służący do uprawy.

– Zatrzymano właściciela nielegalnej uprawy – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – 37-letni oławianin zajmował się nielegalnym procederem od ponad roku. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzuty prowadzenia uprawy, mogącej dostarczyć znacznej ilości ziela konopi. Z zabezpieczonej przez policjantów ilości można by uzyskać około 2 tys. porcji handlowych marihuany.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, zabezpieczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia

