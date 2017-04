Wchodzą do mieszkań – bez śladów

Kolejni w akcji

Policjanci zatrzymali włamywaczy, którzy okradli mieszkańców gminy Oława na 150 tysięcy złotych, ale już działają następni. Tym razem w Oławie. Wchodzą do mieszkań na czwartym piętrze, nie zostawiają śladów. – Sąsiad miał nowiutkie drzwi, ale i tak dostali się do środka – mówi mieszkaniec osiedla Sobieskiego. – Zrobili to bardzo umiejętnie. Do tego włamania doszło w ubiegłym tygodniu. Złodzieje wybrali dwa mieszkania po przeciwnych stronach na tym samym piętrze przy ulicy Iwaszkiewicza. CZYTAJ artykuł w całości tutaj: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-04-06