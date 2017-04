Pościg zakończony zderzeniem. Staranował radiowóz i uciekł

Jelcz-Laskowice

W nocy ze środy na czwartek w Jelczu-Laskowicach w pobliżu stacji paliw doszło do zdarzenia z udziałem radiowozu

Policjanci udali się w pościg za samochodem, który nie zatrzymał się do kontroli. Według jednego z mężczyzn, którzy byli w pobliżu zdarzenia, funkcjonariusze chcieli zablokować drogę i wtedy doszło do wypadku. – Nowy radiowóz został zniszczony – mówi mężczyzna. – Moim zdaniem funkcjonariusze chyba nie do końca postąpili prawidłowo, ponieważ wiem, że jeśli dojdzie do wypadku, to nie wolno przestawiać samochodów, a tutaj tak się stało. Po chwili radiowóz stał w innym miejscu. Kiedy dotarłem na miejsce, człowieka, którego ścigali nie było, udało mu się uciec.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy podisnp. Alicję Jędo z KPP w Oławie. Oficer prasowy potwierdza, że tej nocy doszło do pościgu i zdarzenia z udziałem radiowozu. Na tym etapie jednak nie udziela szczegółowych informacji. – Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia – mówi.

Zapytaliśmy również o stan zdrowia policjantów, którzy byli w rozbitym radiowozie, ponieważ na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. – Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – zapewnia Jędo.

Z naszych informacji wynika, że ścigany mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli w Oławie i uciekał do Jelcza. Oławscy policjanci ruszyli w pościg, powiadomili funkcjonariuszy z Jelcza-Laskowic, którzy zablokowali drogę, ale kierowca staranował radiowóz i uciekał dalej. Audi porzucił kilkadziesiąt metrów dalej. Tablice rejestracyjne przyczepione do audi pochodziły z innego auta.

