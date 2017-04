Poważny wypadek. Poszkodowany 66-latek

Na wyjeździe z Oławy w kierunku Jelcza-Laskowic doszło do poważnego wypadku. 66-letni mieszkaniec Oławy, który jechał skuterem był reanimowany, pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala.

Jak doszło do wypadku? – 57-letnia mieszkanka Oławy kierująca renault na wysokości ogródków działkowych podjęła manewr wyprzedania busa – mówi podisnp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Przed busem jechał skuter, którego kierowa skręcał w lewo na ogródki działkowe, w tym momencie uderzyła w niego kierująca renault.

Na miejscu pracuje policja, która wyjaśnia wszelkie okoliczności wypadku. Godzina 10.30 – droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy przez Janików i Hannę.

Reklama

(AH)