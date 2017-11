Piesi mają gorzej

MINUS (-)

Lidl w Oławie po remoncie znów otwarty. Wiele nowości i udogodnień, ale brakuje ważnego elementu

– Miałem nadzieję, że przy okazji zrobią porządek z ruchem pieszych – pisze nasz Czytelnik. – Wydali sporo, ale to tylko kosmetyka – wysypali grządki żwirkiem, są roślinki itp., jest ładnie, a gdzie najważniejsze? Wciąż brak dojścia do sklepu dla pieszych. Z parkingu jest wyłącznie wyjazd dla pojazdów i nie ma nawet małego chodnika. Jedyny, jaki jest, to ten tuż przy rzece w kierunku na kładkę. Ale wyjście na przejście dla pieszych, na stronę południową i dalej na Lipową – zgodnie z zasadami jest niemożliwe. Miejsce jest bardzo niebezpieczne, piesi wciąż wychodzą wjazdem na parking do „Lidla”, na który skręcają (czasem nagle) pojazdy z drogi wojewódzkiej. Widzę to wszystko stale, bo mieszkam w pobliżu. Wydaje się, że wydano na nowy wystrój więcej niż wynosi wartość małego chodnika. Nawet jeśli uważają, że ruch pieszy powinien odbywać się wyłącznie przez wał przy rzece, to i tak piesi klienci chodzą tradycyjnie, czyli w kolizji z pojazdami. A można było to łatwo uporządkować.

