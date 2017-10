Chcą zamykanej wiaty

Niezbyt zachęcający widok przy Pałacowej

MINUS (-) Oława

Puk, puk – kłaniam się ponownie, u nas bez zmian – tak rozpoczął swoją wiadomość do nas jeden z czytelników, który ma już dość sytuacji, którą widzi przed swoim blokiem

Chodzi o ulicę Pałacową i śmietnik, który nie jest opróżniany wystarczająco często. Przez to robi się sterta gratów i unosi smród. Mieszkańcy protestują, bo nie zgadzają się na takie warunki: – Tradycjonalizm w najlepszym wydaniu! Indolencja urzędników na światowym poziomie. A może niech wpadną na ulicę Pałacową i choć przez chwilę „zakosztują” tego, co my, mieszkańcy, mamy na co dzień od 10 lat? Gratuluję władzom miasta Oławy dobrego samopoczucia i zapraszam na spacer.

Nasz rozmówca twierdzi, że 22 września poinformował o sytuacji mailowo naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Oto treść wiadomości: – Proszę o konkretną informację o etapie zaawansowania, dotyczącego postawienia zadaszonej, zamykanej wiaty na pojemniki, na śmieci, przy ulicy Pałacowej. Jak długo jeszcze, będziecie Państwo akceptować niewyobrażalny brud, bałagan i smród wprost przed naszymi oknami, oraz bądź co bądź, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych kamienic? Czyż taki stan rzeczy nie rusza Państwa sumienia, a przede wszystkim, czyż nie świadczy niezbyt pochlebnie o wykonywanej przez Was pracy?

W załączniku dorzucił kilka zdjęć. Pomoże? Oby, bo nie wygląda to dobrze!

(kt)