„Kino w spódnicy” – nowy pomysł Centrum Sztuki

Nie tylko seans filmowy, ale też dodatkowe atrakcje. A wszystko specjalnie dla pań!

16 października w „Odrze” zapraszamy na pierwszy seans w ramach „Kina w spódnicy”. – Możesz zabrać koleżankę, mamę, córkę i spędzić czas w wyjątkowy sposób – zachęcają organizatorzy. – Każda atrakcja tego wieczoru będzie przygotowywana z myślą o kobietach. Zapewniamy nie tylko seans, ale również informacje ze świata mody, nowinki zdrowotne, kosmetyczne i nie tylko. Nie zabraknie też upominków. To jest czas dla Was, dziewczyny, zadbajcie o chwilę dla siebie.

Nie masz co zrobić z dziećmi? To również nie problem. Za 16 zł przez 2,5 godziny zaopiekuje się nimi sala zabaw „Figloraj”. Jedynym warunkiem do skorzystania z tej oferty będzie okazanie biletu do kina „Odra”.

Pierwszym filmem w ramach „Kina w spódnicy” będzie komedia romantyczna „Wszyscy moi mężczyźni” z Reese Witherspoon w roli głównej. Pełna humoru i wzruszeń opowieść o singielce, dla której trójkąt miłosny to zdecydowanie za mało!

– Gwarantujemy dobrą zabawę, miłe towarzystwo i pozytywną energię niezwykle pożądaną jesienną porą – przekonuje dyrektor CS Anna Ślipko. – Seanse będą się odbywały co miesiąc, w wybrany poniedziałek.

Najbliższy – już 16 październik, o godz. 18:00. Cena – 12 zł.

