Miłość na pewno w każdym wieku?

17 października w Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra” będzie można zobaczyć spektakl „Old Love”

„Old Love” to komedia najsłynniejszego kanadyjskiego dramatopisarza Norma Fostera, który napisał ponad czterdzieści sztuk teatralnych wielokrotnie wystawianych na scenach profesjonalnych teatrów.

Spektakl opowiada o miłości, lęku i poszukiwaniu szczęścia. Podejmuje zagadnienie tego, czy ludzie w „pewnym wieku” powinni myśleć o miłości, zwłaszcza miłości fizycznej. Opowieść o związku, który rodzi się, gdy dwie osoby niemal przez całe życie przelotnie się spotykają; o determinacji mężczyzny, który stara się zdobyć serce dość opornej ukochanej; o rozbudzeniu, zdawałoby się, dawno zapomnianych emocji. „Old Love” to sztuka stawiająca ważne życiowe pytania, ale pełna ciepła, optymizmu i humoru.

Główni bohaterowie to dwoje dojrzałych ludzi, którzy zagubili się w gąszczu codzienności. Ich skomplikowana historia obejmuje okres trzech dekad i prezentuje pół tuzina spotkań Buda i Molly. Bud (Artur Barciś) i Molly (Małgorzata Ostrowska-Królikowska) wiele już przeżyli, są lub byli w jakiś związkach, mają dzieci, w perspektywie być może także wnuki. Mają określony status społeczny i miejsce w hierarchii. Są poważnymi, dojrzałymi i przede wszystkim odpowiedzialnymi ludźmi. On jest nią oczarowany od pierwszego spotkania, ona nim – trochę mniej. Ich ścieżki życiowe przez ćwierć wieku co jakiś czas się krzyżują. Nieprzerwanie jednak los przecina ich drogi…

Komedia, która choć może wydawać się banalną, niesie ze sobą sporo prawd, a przede wszystkim łamie pozbawione logiki przekonania i stereotypy. To piękna historia o cicho kiełkującym uczuciu. Uczuciu, które paraliżuje swą siłą. Ktokolwiek kiedykolwiek twierdził, że dojrzała miłość nie może być namiętna, emocjonalna i paraliżująca powinien obowiązkowo zobaczyć ten spektakl.

Bilety kosztują 85 zł. Można je nabyć w kasie „Odry” oraz przez stronę http://www.kultura.olawa.pl