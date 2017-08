Hiphopowy powrót do korzeni na zakończenie wakacji

Koncerty, spotkanie z youtuberką i nie tylko! 2 września na Miasteczku odbędzie się „Letnie Party”

Koncertowanie o 19.00 rozpocznie zespół „Bethel”. Z wrocławską kapelą będzie można zarówno poskakać w rytmach szybkiego ska, jak i pokołysać się przy łagodnym roots reggae. Zespół powstał w grudniu 2006 roku we Wrocławiu. Założony przez Grzegorza Wlaźlaka, początkowo nosił nazwę Sacrum, a w jego skład wchodziły trzy osoby. Z biegiem czasu zmieniał się skład i liczebność członków zespołu, który w rekordowym okresie tworzyło nawet jedenaście młodych osób! Na swoim koncie Bethel ma dwie płyty: „Muzyka serc” oraz „Dobrze, że jesteś” z gościnnym udziałem zespołów Enej i Luxtorpeda.

Gwiazdą wieczoru będzie hip-hopowy zespół „Kaliber 44”, zaliczany do najważniejszych przedstawicieli tego gatunku muzycznego w Polsce. Na scenie pojawi się w okolicach 20:30. Występ Joki i AbraDaba będzie gratką dla wszystkich fanów polskiego rapu. Pochodzący z Katowic bracia, wraz z nieżyjącym już Magikiem, założyli Kaliber na początku lat 90. i należą do pionierów gatunku w Polsce. Po 16 latach przerwy, Joka i AbraDab powrócili z nowym albumem „Ułamek Tarcia”, historycznie nawiązując do pierwotnej nazwy zespołu z 1992 roku, co sugerować może powrót do korzeni, choć w zupełnie nowej aranżacji. Wydaje się więc, że występ Kalibra może przypaść do gustu zarówno młodszej publiczności, znającej „Superstary” czy „Rok podniesionych w górę rąk”, jak i nieco starszym, którzy pamiętają: „Plus i minus”, „Film”, „Gruby, czarny kot”, „Normalnie o tej porze” czy „Baku baku”.

Ale to nie wszystkie atrakcje Letniego Party! Na 16.00 zaplanowano spotkanie z Olsikową, czyli wesołą Youtuberką i kreatywną rysowniczką. To jej drugie spotkanie z fanami w Oławie. Pierwsze odbyło się wiosną w Centrum Sztuki. Wówczas ogłoszono informację o konkursie filmowym „Podróże młodego Youtubera”, zachęcając młodzież do udziału (konkurs ciągle trwa, więcej informacji na www.kultura.olawa.pl oraz www.gazeta-olawa.pl). Podczas Letniego Party Olsikowa ogłosi wyniki konkursu, pogratuluje laureatom oraz opowie o swoich wakacyjnych przygodach.

Coś dla siebie znajdą też miłośnicy sportu. Odbędą się ogólnopolskie zawody Steet Workout, w których wezmą udział drużyny z całego kraju. Wystąpię m.in. „Eagle Force”, znani chociażby z programu „Mam talent”. Ponadto będzie można spróbować swoich sił w Kyudo – starojapońskiej sztuce łuczniczej, której warsztaty poprowadzi Wrocławskie Stowarzyszenie Kyudo. Miłośnicy sztuk walki zobaczą pokaz Dolnośląskiej Akademii Aikido oraz prezentację grupy „Capoeira”, działającej na co dzień przy Ośrodku Kultury w Oławie. Capoeira jest brazylijską sztuką walki, łączącą muzykę i śpiew. Wyróżnia się dynamizmem oraz niezwykłą płynnością ruchów. Nowoczesna, zmodernizowana capoeira zawiera wiele elementów realnej walki i samoobrony, akrobatyczne ewolucje, kopnięcia oraz obalenia.

Poza sceną tradycyjnie pojawią się stoiska prezentujące pełen wachlarz produktów oraz strefa dla najmłodszych.

(kt)