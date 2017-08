Międzynarodowo na ulicach

26 sierpnia na placu przy ul. Młyńskiej odbędzie się kolejna edycja Karawany Teatralnej

Imprezę organizują drzemlikowicki Teatr Formy we współpracy z oławskim Centrum Sztuki i Urzędem Miejskim. Ośrodek w Drzemlikowicach od 2005 roku prowadzi Józef Markocki. Wspólnie z aktorami amatorami i profesjonalistami realizuje wiele inicjatyw artystycznych. Wioskę nazywa „Dreamlandem” („Krainą snów”). – W tym miejscu, w starym poniemieckim młynie, położonym na skraju wsi, pod lasem, odnalazłem warunki do prowadzenia twórczych działań oraz samorealizacji w bliskim kontakcie z naturą – mówił przed laty w rozmowie z naszą gazetą.

Jednym z pomysłów Markockiego jest festiwal teatrów ulicznych, odbywający się cyklicznie na placu przy ul. Młyńskiej. Tak będzie i tym razem. Kto wystąpi?

Event ma charakter międzynarodowy, więc wśród artystów nie mogło zabraknąć gości z zagranicy. Spektakl „Acrobatico” zaprezentuje Circus Trochu Jinak z Czech, a przedstawienie Krimanchuli – Teatr Pantomimy z Gruzji.

Przez Oławę przejdzie również parada uliczna. Wystąpią bębniarze z Black Drums Icon. To zespół, dla którego powtarzalność i rytm są integralnymi, fundamentalnymi elementami rzeczywistości. Muzycy podkreślają, że następstwo dnia i nocy oraz pór roku, bicie serca czy cykliczność płynów to jedynie niektóre przykłady tego wszechobecnego fenomenu, którym jest rytm. Pięcioosobowy zespół „Black Drums Icon”, dawniej „One More Time Drums”, wprowadzi słuchaczy w tajniki rytmu przy pomocy własnoręcznie wytwarzanych bębnów. Spotkanie z nami gwarantuje niezapomniane wrażenia, uzyskanie nowych umiejętności i świetna zabawę.

Finałowym wydarzeniem imprezy będzie występ Teatru Formy. Podopieczni Józefa Markockiego zaprezentują spektakl „Ulica Krokodyli”. Scenariusz powstał w oparciu o opowiadania ze zbioru „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod klepsydrą” polskiego pisarza żydowskiego pochodzenia Brunona Schulza. Zainspirowany został głównie krótkim opowiadaniem „Ulica krokodyli”.

