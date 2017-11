Kiedy otwarcie nowej galerii? Pierwsze zakupy już wkrótce…

Już wiemy, kiedy oficjalnie ruszy galeria Quick Park w Oławie. Uroczyste otwarcie dla zaproszonych gości zaplanowano na 29 listopada (w środę) na godz.11.00. Klienci będą mogli przyjść na zakupy dwie godziny potem – otwarcie dla nich odbędzie o godz.13.00.

Jakie sklepy będą w nowej galerii? Empik, Supermarket SPAR, RTV Euro AGD, Smyk, Martes Sport, Reserved, House, Cropp, Sinsay, Briju, Hebe i OH Kino. Martes Sport to czołowa sieć sprzedaży odzieży i sprzętu sportowego w Polsce, której salon wyniesie 660 metrów kwadratowych. Reserved, House, Cropp i Sinsay należące do koncernu LPP wynajmą łącznie

2 731 metrów kwadratowych. Z kolei sieć wielosalowych kin – OH Kino na powierzchni 1 053 metrów kwadratowych planuje

uruchomić cztery sale wyposażone w projektory cyfrowe wyświetlające obraz w technologii 2D i 3D oraz głośniki Dolby Surround. Lider sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz sprzętu gospodarstwa domowego RTV Euro AGD wynajmie 500 metrów kwadratowych. Salon Smyk otworzy swój sklep z asortymentem dla dzieci i młodzieży o powierzchni 432 metrów kwadratowych. Hebe, który otworzy swoją pierwszą drogerię w Oławie, zajmie 300 metrów kwadratowych.