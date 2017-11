„Piękne Południe” tonie w błocie i kurzu

Mieszkańcy twierdzą, że wraz z nowa galerią handlową mieli mieć drogi. Burmistrz Tomasz Frischmann mówi, że niczego takiego nie obiecywał

Duża grupa mieszkańców ul. Południowej i Porannej w Nowym Otoku wyszła 26 października na ulicę, by wyrazić rozczarowanie wobec postawy władz miasta i kolejny raz przypomnieć o tym, że od lat mieszkają w błocie, kurzu i… to się nie zmienia. Twierdzą, że burmistrz nie dotrzymał słowa danego im w połowie 2016 roku, kiedy to podczas spotkania z nimi przy lokalnym kościele obiecał, że ich drogi będą budowane. Byli przekonani, że obie ulice – Poludniowa i Poranna – zostaną wybudowane wraz z dojazdami do galerii handlowej powstającej na działce między tymi ulicami. Kilka dni temu okazało się, że są w błędzie. Właściciel galerii wyjaśnił im, że na własny koszt wybuduje tylko fragmenty obu ulic, stanowiące dojazd dla klientów oraz dostawców towaru. Więcej o tej sprawie piszemy w najnowszym papierowym wydaniu „Powiatowej”. Artykuł przeczytasz również w e-wydaniu: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-11-02

Tekst i fot. Wioletta Kamińska

Deweloper wybudował plac zabaw przy blokach, ale o prowadzącą do niego drogę już nie zadbał