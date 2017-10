Tajemniczy, mroczny i piękny. Warto zobaczyć

Propozycja na weekendową wycieczkę. To tylko 50 kilometrów od Oławy

Książęcy Zamek Niemodlin 1313 to jeden z najpotężniejszych i najcenniejszych historycznie zamków w Polsce. Można go zwiedzać zaledwie od dwóch lat. Tajemniczy i mroczny klimat zamczyska uchwycił fotograf Paweł Augustyniak.

Polscy właściciele odkupili Zamek w Niemodlinie od Włochów i rozpoczęli prace remontowe. W tym roku zamek wygrał plebiscyt Polskiej Organizacji Turystycznej – Top Zamki i Pałace w Polsce. O jego wygranej zdecydowali internauci w głosowaniu.

Zamek wzniosła w 1313 roku rodzina książęca Bolesława I po to aby bronić ziem opolskich. Zamek ma burzliwą historię. Był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Niszczyli go husyci w XV wieku, w XVI wieku wybuchł duży pożar, ucierpiał też w czasie wojny trzydziestoletniej.

Zamkiem opiekowali się kolejni właściciele, przedstawiciele niemieckich rodów arystokratycznych którymi byli: Hohenzollern, Logau, Puckler, Promnitz i Praschma. Ostatnim właścicielem zamku w Niemodlinie do 1945 roku był hrabia Fryderyk Leopold von Praschma.

W XVI wieku zamek był dwukrotnie przebudowywany na rezydencję renesansową. Na początku XVII wieku przybrał formę typowej renesansowej czteroskrzydłowej rezydencji. W XVIII wieku zamek przebudowywano w stylu barokowym. Do dziś zachowało się wiele elementów dekoracji jak stiuki, renesansowy kominek, ornamenty kolebkowego sklepienia.

Po II wojnie światowej zamek był siedzibą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, liceum i szkoły podoficerskiej. Potem przez dekadę stał opuszczony i niszczał. Po latach zastoju zamek znów tętni życiem. Można zwiedzać imitację Bursztynowej Komnaty, izbę tortur, salę balową, zamkowy ogród, kaplicę, krypty zamkowe, figury mostu zamkowego. Wkrótce ma powstać Muzeum Ikon i Zbrojownia. Cyklicznie odbywa się Święto Karpia, pokazy rycerskie, nocne zwiedzanie i bale. Są starania, aby zdobył on zaszczytny tytuł Pomnika Historii

Najstarsze na świecie arboretum i żelazny most

W pobliżu zamku nie brakuje atrakcji. W odległości 3 kilometrów znajduje się Arboretum w Lipnie, najstarsze arboretum w Polsce, założone ok. 1783 roku. Na terenie ogrodu rośnie wiele gatunków drzew ze strefy umiarkowanej Ameryki Północnej, Azji, Europy Południowej. Park jest najcieplejszym miejscem Opolszczyzny – średnia roczna temperatura wynosi 8,6 °C .

Po przejechaniu 45 kilometrów odnajdziemy Park Jurajski Krasiejów. Muzeum paleontologiczne połączone z parkiem rozrywki umieszczone na ciągle aktywnym terenie wykopalisk paleontologicznych z replikami zwierząt prehistorycznych.

Niecałe 20 kilometrów od zamku odwiedzimy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu to jedyne muzeum na wolnym powietrzu w województwie opolskim z bogatą plenerową ekspozycją zabytków drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego.

W Opolu znajduje się też Zoo na Wyspie Bolko. Ma powierzchnię 20 ha i jest w nim ponad 1000 zwierząt reprezentujących 227 gatunków. Większość budynków na terenie powstała w XXI w., co czyni opolskie zoo jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

W odległości 40 kilometrów w Ozimku zobaczymy zabytkowy most dla ruchu pieszego na rzece Mała Panew. Wybudowany w 1827 roku jest najstarszym w Europie kontynentalnej żelaznym mostem wiszącym. Jest to wiszący most łańcuchowy wykonany w całości z żelaza i uwzględniając to kryterium, należy go uznać za najstarszy tego typu most na świecie.

Biała dama i rozpustni mnisi

Jedną z najciekawszych zamkowych legend jest opowieść o białej damie. W dawnych czasach odbywało się na huczne wesele młodego pana z dziewczyną z Czech. Kiedy przyszła pora na oczepiny i noc poślubną, panna młoda wybiegła z sali balowej. Następnego dnia odnaleziono ją w pustej trumnie na katafalku, gdzie schowała się przed mężem. Umarła, bo zatrzasnęło się za nią wieko trumny. Wesele zamieniło się w stypę. Pannę młodą pochowano w podziemiach zamkowej kaplicy. Według wielu opowieści jej duch nadal krąży po zamku i przywołuje ukochanego.

Inna legenda głosi, że kiedy na zamku odbywał się bal nadeszła wiadomość, że wojska króla potrzebują wsparcia. Mężczyźni pojechali z odsieczą i zostawili kobiety pod okiem sześciu mnichów. Niespodziewanie okazało się, że wojska nie są już potrzebne i mężczyźni wrócili do zamku. Zobaczyli mnichów bez habitów, którzy ochoczo zajęli się opieką nad pozostawionymi niewiastami. Pan zamku wpadł w szał i wszystkich zrzucił z okna, czego nikt nie przeżył.