Budżet obywatelski 2018. Które z tych zadań wybierzemy?

Jelcz-Laskowice. Prezentujemy listę zadań zakwalifikowanych do budżetu obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się 10 listopada. Więcej informacji, w tym szczegółowy opis każdego projektu – na stronie www.jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org

„Słowianin” i zdrowszy tryb życia – ćwicz razem z dębem „Słowianin”

Wartość zadania: 38 923,65 zł

Lokalizacja: Dębina

Siłownia miałaby się składać z takich urządzeń jak motyl dla niepełnosprawnych, modlitewnik, motyl, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, twister, wahadło, drabinka pozioma. Wszyscy, niezależnie od wieku i umiejętności mieliby dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Korzystanie z urządzeń siłowni zewnętrznej wpływa pozytywnie na zdrowie i układ krążenia, a ponadto wzmacnia kondycję fizyczną i koordynację ruchową. Siłownia w Dębinie przy dębie „Słowianin” byłaby bezpłatna i ogólnodostępna zarówno dla mieszkańców wsi jak i dla mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice.

Jelczański street workout park

Wartość zadania: 29 844,11 zł

Lokalizacja: Jelcz-Laskowice, ul. Techników

Projekt przewiduje zbudowanie street workout parku, czyli tzw. urządzeń kalistenicznych. To zwykłe trzepaki w różnych konstrukcjach, umożliwiające przeprowadzenie ulicznego treningu. Zgodnie z założeniami miałaby powstać jedna wieża kalisteniczna z drążkami o różnej wysokości oraz urządzenie składające się z trzech drążków. Dzięki realizacji tej inwestycji dzieci i młodzież mogłyby kreatywnie i aktywnie spędzać wolny czas. Pozwoliłoby to również przeciwdziałać agresji i zagrożeniom płynącym ze stosowania używek. Byłoby to atrakcyjne miejsce spotkań dla młodzieży, rodzin podczas turniejów sportowych i pikników rodzinnych.

Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż chodników położonych pomiędzy ulicami Tańskiego, Drzewieckiego, Bożka i Liliowej

Wartość zadania: 129 000 zł

Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

Zadanie polega na budowie oświetlenia parkowego (18 sztuk lamp parkowych), zasilanego energią elektryczną przez ziemny przewód elektryczny przyłączony do miejskiej instalacji oświetleniowej. Głównym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. W drugiej połowie lat 70. XX wieku, kiedy w Laskowicach Oławskich powstawały pierwsze bloki wielorodzinne (tzw. punktowce), oświetlenie terenu zamieszkania budowano tylko wzdłuż głównych ulic, natomiast nie wykonano wówczas oświetlenia chodników położonych pomiędzy blokami i oddalonych od dróg osiedlowych. W tej sporej części osiedla Metalowców w nocy panują ciemności, które pozwalają na anonimowość, przez co w tych nieoświetlonych miejscach dochodzi do libacji alkoholowych oraz zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego.

Budowa wiaty integracyjnej biesiadno-ogniskowej na terenach zielonych przy schronisku szkolnym

Wartość: 80 000 zł

Lokalizacja: Chwałowice

Zadanie polega na rewitalizacji obecnego, zdewastowanego miejsca ogniskowo-grillowego. Miejsce to na terenie schroniska szkolnego, mimo obecnego złego stanu technicznego, jest regularnie wykorzystywane przez mieszkańców Chwałowic (i nie tylko) przy okazji organizowania wszelkich plenerowych imprez integracyjnych: spotkań dla dzieci, zawodów sportowych i turniejów szachowych.W Chwałowicach brakuje zadaszonego, atrakcyjnego miejsca plenerowych integracji, bezpiecznego miejsca spędzania czasu dorosłych i dzieci. Sąsiedztwo istniejącego oświetlonego placu zabaw, a także planowanego boiska wielofunkcyjnego, stworzyłoby komplementarną ofertę integracyjno-wypoczynkową nie tylko dla mieszkańców, ale i dla gości z Jelcza-Laskowic i okolic.

Ogrodzenie placu sportowego, w tym boiska do gry w piłkę nożną oraz szatni dla gospodarzy i gości

Wartość zadania: 35 000 zł

Lokalizacja: Kopalina

Chodzi o wykonanie ogrodzenia wokół placu sportowego. Boisko jest na ul. Leśniej z dala od zabudowań. Ostatnio zrobiono szatnię i kapacze. Niestety dziki i inna zwierzyna leśna wchodzą na boisko i niszczą murawę. W przyszłości zostaną tam też zamontowane kosze do gry w koszykówkę. Obecnie młodzież bardzo często przebywa na tym terenie.

Naprawa dachu wiaty biesiadnej na strzelnicy brackiej

Wartość: 19 000 zł

Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

Chodzi o demontaż starego pokrycia dachowego, podwyższenie konstrukcji o grubość pojedynczych bali, nabicie desek i pokrycie membraną dachową. Dodatkowo – o zamontowanie na przygotowanym podłożu blachy trapezowej. Obecne pokrycie dachowe wiaty ma ok. 25 lat i jest w znacznym stopniu zniszczone – deski są w dużej części zbutwiałe oraz przegniłe i nie spełniają swojego pierwotnego zadania. Wiata jest ogólnodostępna dla społeczeństwa, przez co narażona jest na niszczenie przez wandali. Teren rekreacyjny na strzelnicy jest wykorzystywany podczas zawodów strzeleckich organizowanych przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice. Biorą w nich udział zaprzyjaźnione bractwa kurkowe z terenu całego kraju. W okresie wiosenno-letnio-jesiennym wiata wraz z przyległym terenem udostępniana jest mieszkańcom miasta indywidualnie oraz firmom.

Multimedialna Akademia Seniora w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury

Wartość: 98 200 zł

Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej, gdzie będą odbywały się zajęcia komputerowe skierowane do mieszkańców J-L, a w szczególności do osób starszych – seniorów. Założeniem pomysłodawców jest prowadzenie zajęć ogólnych oraz specjalistycznych, a także stworzenie miejsca, w którym seniorzy będą mieli dostęp do komputerów oraz internetu. Wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne w tej grupie wiekowej, co wpływa na konieczność ułatwiania im dostępu do nowoczesnych technologii. Dodatkowo część osób poznała już podstawy i bardzo chce dalej zagłębiać się w nowe programy i rozwiązania. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu pracowni w komputery, aparaty fotograficzne, kamerę wideo, oprogramowaniu do zajęć graficznych, a także oprogramowaniu do nauki języków, pracownia nabierze atrakcyjnego charakteru, co umożliwi organizację projektów skierowanych do różnych grup wiekowych, w tym również do młodzieży.

Montaż oświetlenia w alejkach pomiędzy budynkami między ulicami Drzewieckiego i Liliową oraz na placu z tyłu Niepublicznego Przedszkola „Entliczek”

Wartość zadania: 87 000 zł

Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

Propozycja zakłada zakup 11 lamp. W miejscach, o których mowa, notorycznie jest spożywany alkohol, dochodzi tam do częstych kłótni, używania wulgaryzmów i bójek. Można tam znaleźć puste butelki po alkoholu, często również potłuczone, co jest niebezpieczne. W każdej z tych lokalizacji znajdują się place zabaw, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla bawiących się dzieci. Poruszając się alejkami nie widać, kto siedzi na ławkach i czego może się spodziewać przechodzień. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo, ułatwi też pracę policji, która będzie mogła z daleka stwierdzić, czy dochodzi do naruszania prawa. W tej chwili ze względu na brak oświetlenia jest to niemożliwe. Na wykonaniu powyższego zadania skorzystają przede wszystkim mieszkańcy ulic: Liliowej, Drzewieckiego, Bożka i Tańskiego.

Montaż bezobsługowej toalety publicznej w Jelczu-Laskowicach za budynkiem Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej

Wartość zadania: 95 000 zł

Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

Uruchomienie toalety publicznej zapewni mieszkańcom miasta oraz przyjezdnym poczucie komfortu i rozwiąże problem dostępu do wc w centrum miasta.

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zieleni przyległego do świetlicy wiejskiej

Wartość zadania: 20 910 zł

Lokalizacja: Wójcice

Inwestycja zakłada rozbiórkę prowizorycznych toalet-latryn usytuowanych na szambie, oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci i innych zanieczyszczeń, usunięcie starych i uschniętych krzewów, plantowanie terenu wraz z przygotowaniem i zasianiem trawy, przełożenie nierównych płyt chodnikowych. Opisywane zadania dotyczą zagospodarowania terenu zieleni przyległego do świetlicy wiejskiej w Wójcicach, gdzie wcześniej usytuowany był między innymi plac zabaw dla dzieci, który został przeniesiony. Dzięki temu powstała wolna przestrzeń do zagospodarowania z myślą o stworzeniu miejsca dla mieszkańców Wójcic, organizacji i instytucji tam działających, takich jak rada sołecka, szkoła podstawowa, klub sportowy, straż pożarna, gdzie będzie można organizować imprezy kulturalne, zabawy dla dzieci i młodzieży, konkurencje sprawnościowe.

Rozbudowa, zakup i montaż placu zabaw, siłowni plenerowej i boiska do piłki siatkowej

Wartość zadania:124 654 zł

Lokalizacja: Miłocice Małe

Autorzy pomysłu chcą budowy boiska do siatkówki, montażu piłkochwytów, zakupu i montażu altany drewnianej, urządzenia typu „dwie wieże” i siłowni plenerowej, składającej się z czterech urządzeń. Rozbudowa placu zabaw ma na celu uatrakcyjnienie miejscowości. Obecny stan placu jest mało atrakcyjny, starsze dzieci i młodzież nie mają miejsca do gry w piłkę, a piaskownica nie spełnia swojej funkcji. Siłownia plenerowa i boisko przyciągną starszą młodzież, a „dwie wieże” będą miejscem zabawy młodszych. Obecnie nie mają miejsca, gdzie mogliby się spotkać. Budowa altany na pewno poprawi wygląd placu zabaw, ale też będzie miejscem spotkań i integracji. Mogłaby też wpłynąć na organizację różnego rodzaju imprez plenerowych, których brakuje w Miłocicach Małych.

Park europejski – strefa sportu i rekreacji

Wartość zadania: 200 000 zł

Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

Zadanie przewiduje wykonanie projektu obejmującego budowę nowoczesnego placu zabaw, składającego się z dużego zestawu zabawowego, huśtawki typu bocianie gniazdo, przejazdu liniowego, piłkarzyków, stołu pingpongowego oraz elementów dodatkowych (5 ławek z oparciem, 2 kosze na śmieci, stojak na 8 rowerów, regulamin użytkowania placu zabaw). Ponadto budowę siłowni zewnętrznej (osiem stanowisk) budowę strefy street workaut, wykonanie prac ziemnych i nasadzeń. Celem projektu jest stworzenie wyjątkowego miejsca do wypoczynku i aktywności ruchowej, integrującego mieszkańców Jelcza-Laskowic w każdym wieku. Wizja gminy brzmi: „Gmina Jelcz-Laskowice – Chcę tu pracować, odpoczywać, żyć”. Tylko z jakiej oferty można skorzystać w ramach tego odpoczynku? Autorzy pomysłu chcą stworzyć miejsce, które przynajmniej częściowo uzupełni tę lukę. Miejsce, które będzie zachęcać do aktywności, wypoczynku, wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Stąd właśnie pomysł na ten projekt. Położony pomiędzy Centrum Sportu i Rekreacji a basenem plac jest w tej chwili niezagospodarowany. Zbudowanie w tym miejscu parku rekreacyjnego sprawi, że będzie on dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

Siłownia zewnętrzna „Sprawność i Zdrowie” przy remizie strażackiej

Wartość zadania: 60 184 zł

Lokalizacja: Biskupice Oławskie

Zgodnie z założeniami projektu na terenie działki, gdzie znajduje się obiekt remizy strażackiej, zamontowane zostanie 8 urządzeń siłowni zewnętrznej i tablica z regulaminem korzystania. Całość na gumowej macie przerostowej lub kostce betonowej. Urządzenia będą zgodne z polskimi normami – certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B. Pomysł urządzenia siłowni zewnętrznej przy remizie łączy działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia, potrzeby realizacji wspólnych pasji oraz chęci podniesienia atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej sołectwa. Byłoby to atrakcyjne, estetyczne i reprezentacyjne miejsce. Siłownia zachęci do wyjścia z domu, a także do wypoczynku i rekreacji w przyjaznym otoczeniu.

