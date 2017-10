Laryngologia do końca marca

Na pół roku przedłużono umowy na prowadzenie oddziału laryngologicznego i poradni w oławskim szpitalu

Od 1 października weszła w życie sieć szpitali, ale laryngologii w niej nie ma. Oznacza to, że nie będzie finansowana w formie ryczałtu (na razie szpital otrzymał ryczałt na pozostałe oddziały na 3 miesiące).

Po nieudanych próbach odwołania się o decyzji w sprawie sieci, dyrektor szpitala Andrzej Dronsejo zwrócił się do dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o interwencję. NFZ wnioskował o ratowanie oławskiej laryngologii do prezesa NFZ w Warszawie, argumentując, że to oddział bardzo potrzebny dla powiatu oławskiego i całego regionu. Centrala zgodziła się na przedłużenie obowiązującej umowy na te usługi do 31 marca 2018.

Na razie nie wiadomo, co będzie dalej. Ze wstępnych informacji NFZ wynika, że w lutym 2018 ma być ogłoszony konkurs na prowadzenie oddziału laryngologicznego i oławski szpital na pewno w nim wystartuje.

Na oddziale laryngologicznym jest 19 łóżek. Co roku jest na nim leczonych około 1600 pacjentów, z czego 1300 przechodzi operacje – migdałki, przegrody nosa, operacje zatok, krtani, ucha. To usługi wykonywane na wysokim poziomie i nowoczesnym sprzęcie. Od dwóch lat w Oławie przeprowadza się operacje endoskopowe zatok. Oddział cieszy się zaufaniem i popularnością. Około 1000 osób czeka na przyjęcie, a kolejka zahacza o 2019 rok. Z poradni laryngologicznej korzysta rocznie ponad 6000 pacjentów.

