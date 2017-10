Internet to największa ambona na świecie

Kiedyś freestylował w tylu bitewnym, dziś robi to z nastawieniem pokojowym. O tym, dlaczego zerwał z przeszłością i cieszy go rola przynęty – z raperem i freestylowcem, diakonem Adamem Bilskim, który praktykuje w kościele Śś. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie – rozmawia Wioletta Kamińska

– Czy młodemu niesztampowemu diakonowi łatwiej jest trafić do młodych ludzi? Czy po to jest prowadzenie kanału i profilu facebookowego?

– Ja tylko podprowadzam ich do Kościoła. Dla mnie największa porażka to moment, w którym ktoś w komentarzach pisze, że jakby miał takiego księdza jak ja, chodziłby do kościoła lub na religię. Tymczasem do kościoła nie chodzi się dla księdza.

– To trudne, gdy na mszy zamiast nauki, która ma pomóc zrozumieć, dodać wiary, krzepić, słyszy się połajanki, politykowanie i listę roszczeń. A w wielu parafiach tak bywa.

– Nie można też generalizować. Wielokrotnie spotykam się z takimi zarzutami, ale tak się złożyło, że nigdy nie słyszałem z ambony politycznych dywagacji i Bogu dzięki. Nasza wiara nie bazuje na subiektywizmie, na emocjach. To nie sekta czy związek quazi sekciarski. Nie opiera się na machaniu flagami, na tańcach i celebrowaniu samego siebie. Sztuką jest, by nawet przy tym nie podchodzącym nam księdzu umieć zamknąć oczy i skupić się na Bogu. Liczą się sakramenty, niezależnie od tego, kto odprawia mszę świętą. Wiem, że to trudne, sam wiele razy narzekałem, że w kościele nic się nie dzieje, że duszpasterstwo jest słabsze, ale w swojej wierze doszedłem do takiego poziomu, że zawsze potrafię się tak samo mocno skupić na modlitwie, niezależne od sytuacji czy otoczenia. To jest sztuka. Rozproszenia się pojawiają – ale nie ze względu na niesprzyjające otoczenia, ale na to co czasem mimowolnie pojawia się w głowie. Jeżeli chodzi o rozmowy – gdy mamy jakiś problem, można też indywidualnie porozmawiać o tym z księdzem.

– Rozpoznawalność, niesztampowość, codziennie setki listów listów z prośbą o rady i pomoc w rozwiązywaniu różnych spraw. Czy to nie przerasta?

– Tak, wielu z tych e-maili nie czytam, bo nie mam na to czasu, za co wszystkich serdecznie przepraszam. Nie zawsze też mogę wszystkim pomóc. Jeszcze nie jestem księdzem i nie chcę zgrywać mentora, a ludzie piszą o naprawdę różnych sprawach, które często można rozwiązać tylko w konfesjonale. Poza tym internet nie jest miejscem, gdzie powinno się rozwiązywać życiowe problemy. Można zrobić coś dobrego tylko do pewnego poziomu.

– Podczas nagrania na żywo padają jednak odpowiedzi na pytania, nawet te trudne…

– Ale nie na te najtrudniejsze i dotyczące indywidualnych tematów, które wymagają dużo czasu. Odpowiadam na pytania, które mają uniwersalną odpowiedź i rozwiązują kilka innych zagadnień.

– Po co więc prowadzić kanały na internecie?

– Żeby być z ludźmi. Internet to największa ambona na świecie. Jestem zafascynowany ojcem Adamem Szustakiem, arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, biskupem Edwardem Dajczakiem, którzy prowadzą vlogi i mają multum różnych nagrań w internecie i w ten sposób docierają do ludzi. Skoro internet wykorzystywany jest do wielu złych rzeczy, to dlaczego nie miałoby go opanować dobro?

– Gdyby Jezus dziś chodził po świecie, nauczałby w taki sposób?

– Nie wiem. Nie chcę uprawiać psychologizacji. Myślę, że Jezus dałby sobie radę bez internetu, chociaż pewnie i dziś miałby wielu wrogów. Kiedyś go krytykowali, więc i dziś by to robili.

