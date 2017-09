Piśniak: Nic więcej ponad to, co napisałem

Ksawery Piśniak, były dziennikarz naszej gazety, obecnie inspektor do spraw promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, jest świadkiem w sprawie katastrofy smoleńskiej



Zespół zajmujący się wyjaśnianiem katastrofy samolotu TU-154 M pod Smoleńskiem liczy 12 osób – jego członkowie są delegowani do Prokuratury Krajowej na czas nieokreślony z prokuratur niższego szczebla.

Ksawery Piśniak zeznawał przed prokuratorem w poniedziałek 25 września. Prokuraturze chodziło o materiał prasowy sprzed paru lat, kiedy to Piśniak opisywał w naszej gazecie wizytę w Oławie Igora Mintusowa, kiedyś osobistego doradcę do spraw wizerunku prezydenta Borysa Jelcyna, potem współtworzącego kampanie wyborcze Władimira Putina, wreszcie przygotowującego słynną konferencję Tatiany Anodiny w sprawie katastrofy smoleńskiej po opublikowaniu raportu rosyjskiej komisji MAK.

– Artykuł „Kolacja z doradcą Putina” żyje już swoim życiem – mówi Ksawery Piśniak. – Najpierw miał cytowania na Onecie i innych ogólnopolskich stronach internetowych – co w przypadku publikacji „Gazety Powiatowej” nie zdarza się tak często – teraz jest przedmiotem zainteresowania w historycznym śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prokurator Agnieszka Stanek (delegowana do zespołu z Prokuratury Okręgowej w Krakowie – red.), która mnie przesłuchiwała, interesowała się przede wszystkim wątkiem rzekomo pijanego gen. Błasika jako przykrywki dla błędów rosyjskich kontrolerów z wieży lotniczej. Faktycznie, śledztwo dotyczy sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym i prowadzone jest z art. 173 par. 1 i 3 kk. Pani prokurator chciała wiedzieć, czy Igor Mintusow zdradził coś więcej z kuchni politycznego marketingowca, czy jego zadaniem przy organizacji konferencji generał Anodiny polegało na zatuszowaniu błędów Rosjan i wyakcentowaniu obecności „pijanego” gen. Błasika w kokpicie.

Prokuratura chciała też wiedzieć, czy zachowało się oryginalne nagranie rozmowy z Mintusowem. – Niestety, to było bardzo dawno temu, nie zachowałem tego nagrania – mówi Piśniak. – Nie wiem nic ponad to, co napisałem.

Oto fragmenty tekstu ze stycznia 2013 roku pt. „Kolacja z doradcą Putina”.

(…) Tak, to ten sympatyczny szpakowaty pan, który z grupą rosyjskich deputowanych, naukowców i dziennikarzy odbywał 26 i 27 listopada tournée po oławskim powiecie. Takie, jakie zwykle organizuje Błażej Zając ze stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód”: przez urzędy miast w Oławie i Jelczu-Laskowicach, oławskie Starostwo Powiatowe, redakcje „Gazety Powiatowej” i OTvK, spotkania ze społecznością Gaci i młodymi strażakami w Minkowicach Oławskich. Wyróżniał się na tle działaczy, ubranych w stalowe garnitury, z flagami ich obłasti w klapach marynarek, luksusowymi zegarkami i tabletami. Ot, inteligencki poczciwiec, w workowatych spodniach i znoszonej marynarce. Ale to on ma nieporównywalnie większy wpływ na realną politykę niż zadowoleni z siebie deputowani.

Zaczynał w czasach przełomu. W wyborach prezydenckich w Rosji, w 1991, pracował w sztabie Amana Tulejewa. Już wcześniej nie wystarczała mu kariera naukowa, którą z powodzeniem zajmował się po ukończeniu ekonomii na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa. Na przełomie lat 80/90 wyjeżdżał do Polski, gdzie obserwował triumf „Solidarności” i pierwsze lata demokratycznych rządów. Mintusow mówi, że średnią szkołę w polityce ukończył właśnie w Polsce. Studia wyższe odbywał już pod patronatem wyjątkowo skutecznego i cynicznego teoretyka polityki – Niccolo Machiavellego (…)

– Ależ oczywiście, chciałbym tylko wiedzieć, o czym będziemy rozmawiać – przyjął propozycję wywiadu dla „GP-WO” niezwykły gość z Moskwy. Kiedy zapowiedziałem, że chcę poznać jego wrażenia z Oławy, a także zadać kilka pytań o katastrofę smoleńską, zastrzegł, że nie na wszystkie będzie mógł odpowiedzieć. (…)

