Chcieli ukraść samochód radnego

Policjanci zatrzymali ich w pościgu. Dwaj obywatele Ukrainy próbowali ukraść auto. Właścicielem pojazdu okazał się radny Michał Pakosz



Działo się to około godz. 3.00 w nocy 24 września. Policjanci służby prewencji z Jelcza-Laskowic, patrolując ulice miasta zauważyli na ul. Oławskiej zaparkowany samochód, a w nim dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co się dzieje, więc podjechali do auta. Mężczyźni na widok radiowozu wybiegli z samochodu i próbowali uciec. Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali ich i wylegitymowali. Okazało się, że zatrzymani to 21- i 24-letni obywatele Ukrainy, którzy zamierzali ukraść samochód, do którego wcześniej się włamali.

