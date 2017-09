Trener „Orłów” patronem szkoły

„Chcemy być jak orły… mądrzy, niezależni i szybować wysoko” – pod takim hasłem Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach obchodziła 70-rocznicę powstania. 16 września 2017 to także data nadania szkole imienia słynnego trenera polskiej reprezentacji piłki nożnej Kazimierza Górskiego



– Dla ponad 60 nauczycieli i pracowników obsługi, kilkuset uczniów, którzy w ciągu 70 lat istnienia tej szkoły byli w niej obecni, była ona miejscem szczególnym, a może nawet pępkiem świata – mówiła witając gości dyrektorka placówki Agnieszka Fabisiak. – Emanowała i emanuje sobie właściwym i wyjątkowym magicznym klimatem, niemożliwym do skopiowania i przeniesienia w inne miejsce. Dziś jesteśmy tu, aby o tym mówić, aby to pokazać i aby się tym pochwalić. Jednak nie tylko jubileusz jest powodem dzisiejszego świętowania. Społeczność szkolna wybrała na patrona szkoły Kazimierza Górskiego, którego imię już od 2005 roku nosi nasza hala gimnastyczna. To dla nas wielki zaszczyt móc do nazwy szkoły dopisać imię tak wielkiego trenera, z którym wiążą się najpiękniejsze chwile polskiego sportu.

Dyrektorka przypomniała, że gdy ponad 12 lat temu otwierano halę gimnastyczną, w uroczystości uczestniczył Kazimierz Górski. Wszyscy, którzy brali udział w tym wydarzeniu, ze wzruszeniem wspominają ten dzień i chwile spędzone z wielkim trenerem (zmarł w maju 2006 roku). W jego imieniu na uroczystość jubileuszu szkoły i nadania jej imienia przyjechał syn trenera – Dariusz Górski. Ze wzruszeniem dziękował uczniom za wybór patrona, a księdzu Markowi Lewickiemu, który odprawił polową mszę św. poprzedzającą uroczystość, za piękną homilię poświęconą trenerowi. Dziękowali i gratulowali dyrektorce szkoły także licznie przybyli goście, przedstawiciele samorządów, jednostek gminnych oraz zaprzyjaźnionych ze szkołą organizacji.

Tekst i fot.: Wioletta Kamińska

