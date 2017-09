Ja wiedziałem, że tak będzie, czyli Pan Józek w Oławie. Co jeszcze?

Tegoroczny „PROBUSFEST i Przyjaciele” to wiele atrakcji. Oprócz wyborów żywego wzorca oławskiego herbu, dmuchanych zamków i innych propozycji dla dzieci (Figloraj), nie zabraknie czegoś dla podniebienia. Zadba o to parę foodtrucków z ciekawą propozycją kulinarną (m.in. kuchnia meksykańska, ale i „swojska” pizza). Ponieważ gospodarzem imprezy jest lokalny browar – chętni już od jakiegoś czasu biorą udział w konkursach piwnych (chodzi o konkurs piw domowych o puchar Probusa) – rozstrzygnięcie podczas imprezy 23 września.

Ponieważ przy produkcji piwa powstają tzw. wysłodki, podczas pikniku zechcemy upiec z tego chleb – bo to jest możliwe! Przeprowadzone będą warsztaty z pieczenia chleba z wykorzystaniem mokrego młóta oraz naturalnego zakwasu, który będzie można nabyć na miejscu. Oczywiście to będzie atrakcja tylko dla chętnych, którzy zadeklarują chęć pracy przy ugniataniu ciasta i wypiekaniu oryginalnego przysmaku.

Skoro o ciało już zadbaliśmy, będzie też coś dla ducha. Oprócz gwiazdy wieczoru, czyli Grzegorza Halamy Oklasky, zapraszamy na występ oławianek, czyli duet Anna Kamińska i Alicja Wasilewska. Niewątpliwie dla ducha będzie też pokaz samochodów wojskowych produkowanych przez Spółkę „Jelcz” – staną na placu w centralnym punkcie dawnych koszar.

Przez cały czas trwania imprezy na stoisku naszej gazety będzie można kupić książkę „INNI ludzie powiatu oławskiego”. Uwaga! W redakcyjnych magazynach znaleźliśmy jeszcze parę egzemplarzy pierwszego tomu (to już rzadkość), więc będzie okazja uzupełnić swoją lokalną biblioteczkę.

Skoro wręczamy nagrodę właścicielowi najpiękniejszego koguta – żywego wzorca oławskiego herbu, nie może zabraknąć Pana Józka, znanego hodowcy kurczaków, w którego rolę od lat wciela się Grzegorz Halama

Piosenki, monologi, skecze, stand-up i formy bliżej nie określone – oto co można zobaczyć w kabarecie Grzegorz Halama Oklasky, który będzie gwiazdą wieczoru podczas tegorocznej imprezy PROBUSFEST.

Grzegorz Halama zawsze prezentuje silny program, który sprawdza się we wszystkich warunkach. Jest popularny i ma swoją rzeszę fanów. Nagrywa lub nagrywał dla TVP1, TVP2, POLSAT, TVN, HBO do programu „HBO Na stojaka”, Comedy Central. W Trójkowej Liście Przebojów jego utwór „Ja wiedziałem, że tak będzie” przez trzy tygodnie trwał na pierwszym miejscu! Znany jest z kreacji Pana Józka, hodowcy kurczaków, jak również z wielu parodii, monologów czy skeczy. – Jeżeli kiedykolwiek widziałeś faceta w żółtym golfie, o aerodynamicznym kształcie – zapewniają organizatorzy jego występów – to na pewno był to Grzegorz Halama.

