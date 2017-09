Nie da się nie odczuć skutków reformy

Do Oławy wróciła SP nr 6

Duże pieniądze włożone przez oławski samorząd w dostosowanie szkół do nowych wymogów i gorsze warunki pracy nauczycieli – to pierwsze skutki reformy oświaty w placówkach prowadzonych przez miasto. Władza zapewnia, że włożono dużo wysiłku, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele jak najmniej odczuli zmiany

W Oławie wydano już na konieczne zmiany ponad milion złotych, a to nie wszystkie koszty, jakie trzeba będzie jeszcze ponieść. Z budżetu państwa, z rezerwy oświatowej, zwrócono miastu ponad sto tysięcy.

– Byliśmy spokojni o przebieg wdrażania reformy w mieście – mówiła na sierpniowej sesji Rady Miejskiej zastępca burmistrza Małgorzata Pasierbowicz. – Nie było problemów, ale włożyliśmy dużo wysiłku, aby osoby związane z reformą nie odczuły tego znacznie.

Szkoła Podstawowa nr 6 powstała w budynku po Gimnazjum nr 1 (ciągle uczą się tam II i III klasy wygaszanego gimnazjum). Potrzeba było dostosować obiekt na przyjęcie najmłodszych uczniów z pierwszego naboru do SP nr 6 oraz wykonać prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych, przygotowaniem sal lekcyjnych i świetlic oraz innymi remontami. Kosztowało to 695 700 zł. Podobne prace wykonywano w budynku po Gimnazjum nr 2 – obecnie Szkoła Podstawowa nr 3. Czytaj artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-09-07

