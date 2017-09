Pies wrócił do właściciela, a ludzie się boją

Ciąg dalszy sprawy. Agresywny pies, który kilka tygodni temu pogryzł 18-latkę w Osieku, wrócił do właściciela. Mieszkańcy się boją, że sytuacja się powtórzy i pytają, dlaczego oddano psa właścicielowi.

O ataku psa na 18-latkę w Osieku pisaliśmy 27 lipca w artykule „Atakował, żeby zabić”. Zamieściliśmy również nagranie tej sytuacji:http://gazeta-olawa.pl/na-sygnale/65245-pogryzl-mloda-kobiete-byl-agresywny-video/

Po tym zdarzeniu zwierzę trafiło do przytuliska na obserwację w celu wykluczenia wścieklizny. Okazało się, że nie pierwszy raz poddawane jest obserwacji lekarza weterynarii. Wcześniej pies pogryzł dwie inne osoby, które weszły na jego posesję. Kilkanaście dni temu pies wrócił do domu, do Osieka. – Jest prowadzany na luźnym sznurku bez kagańca – mówią mieszkańcy. Co dalej? Czytaj ten artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-09-07