Żeby było bezpieczniej

Uczestnicy akcji kontrolno-rozpoznawczej, podsumowującej letni sezon wodny 2017 w powiecie oławskim

W lasach i nad wodą

Tradycyjna akcja oławskiej policji oraz straży miejskiej, gminnej, leśnej, rybackiej i ochrony wód jest prowadzona od jedenastu lat

Po odprawie, którą prowadził 26 sierpnia aspirant sztabowy Przemysław Zawłodzki, z placu przy strzelnicy miejskiej nad Odrą wyruszyło w teren siedem zmotoryzowanych patroli czteroosobowych. Ujawniały przestępstwa i wykroczenia, związane z nieprzestrzeganiem ustaw o rybactwie śródlądowym, lasach państwowych, oraz prawa wodnego i przepisów o ochronie środowiska. Zwracano też uwagę na dzikie kąpieliska.

Od godz. 16.00 patrolowano drogi lokalne i polne oraz sprawdzane akweny w powiecie. Skontrolowano stopnie wodne na Odrze w Lipkach, Oławie i Ratowicach, kanały w Oławie, zbiorniki „Łacha Jelecka”, „Pod dębami”, „Łąki”, „Matunin”, „Stary Górnik”, „Żółta Woda” i „Leśna Woda”, oraz rzeki Oławę i Smortawę, a także starorzecze Odry koło Siedlec. Zlustrowano lasy podległe leśnictwom: Oława, Oleśnica Mała, Bystrzyca, Janików, Jelcz, Łaziszki, Chrząstawa i Miłoszyce. W związku z przyjazdem na teren naszego powiatu wałbrzyskich kibiców, około godziny 17.20 ściągnięto grupę funkcjonariuszy policji celem zabezpieczenia meczu w Marcinkowicach, gdzie miejscowy „Sokół” rywalizował z „Górnikiem” Wałbrzych. Pozostali nadal prowadzili działania kontrolne, zakończone o godz. 19.45. Po stwierdzeniu 28 wykroczeń, nałożono 7 mandatów karnych, na łączną kwotę 1400 zł oraz wystawiono 3 wezwania do PSR, celem dalszego procedowania. To były kary głównie za połów na stopniu wodnym, za brak dokumentów, uprawniających do połowu, także za łowienie na 3 wędki, za ryby niewymiarowe, za wjazd do lasu oraz za zaśmiecanie terenów wodnych i leśnych. Udzielono też 22 pouczenia i wylegitymowano 77 osób.

W tegorocznej wakacyjnej akcji wzięło udział 27 funkcjonariuszy: 6 policjantów z KPP w Oławie oraz z komisariatu w Jelczu-Laskowicach, 14 strażników Straży Rybackiej Powiatu Oławskiego, po dwóch strażników Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu i oławskiej Straży Miejskiej oraz po jednym ze Straży Leśnej, Gminnej i Straży Ochrony Wód PZW. Wykorzystano do tych działań siedem pojazdów, w tym 2 radiowozy policyjne oraz po jednym ze Straży Miejskiej, Gminnej, PSR, SL i SSR, które przejechały łącznie 412 km.

W jednym z patroli był przewodniczący Komisji Ochrony Wód Okręgu PZW we Wrocławiu Dawid Radziemski, który tak ocenił i skomentował oławską akcję: – Po raz pierwszy uczestniczę w działaniach kontrolnych na taką skalę. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu, wzajemnego zaufania oraz szacunku, z jakim odnoszą się względem siebie funkcjonariusze. W tym wszystkim chodzi nie o to, żeby spacyfikować osoby popełniające wykroczenia, lecz doprowadzić do sytuacji, gdzie wędkarz czy osoba korzystająca z odpoczynku nad wodą, będą się czuli bezpiecznie. Wyniki tego działania nie należą do najwyższych, natomiast na pewno jest to konsekwencja pracy Straży Rybackiej i pozostałych jednostek na tym terenie. Potencjalny sprawca wykroczenia zapewne mocno się zastanowi, zanim podejmie ryzyko. Taką formę współpracy chętnie widziałbym w pozostałych powiatach naszego Okręgu PZW.

(Graro)