Rodzina według „Term Jakuba”

Są skargi. Zarząd spółki zarządzającej krytą pływalnią tłumaczy, że nie definiuje, kto stanowi rodzinę, ale matka czy ojciec z trójką własnych dzieci dla „Term Jakuba” rodziną już nie są

Rzecz dotyczy biletów rodzinnych na basen. To taki bilet, który zgodnie z nazwą ma dawać ulgi rodzinom. Nazwa nazwą, ale basen ma swoje zasady. Z biletu rodzinnego mogą skorzystać dwie dorosłe osoby plus dziecko lub dzieci do 18. roku życia. Tu możliwości jest bez liku – od tradycyjnej – mama, tata i dzieci, po mama z koleżanką i dziecko, tata z kolegą i dzieci, babcia z sąsiadką i dziecko, etc. Bilet nie obejmuje opcji, gdy jeden rodzic lub opiekun przychodzi na basen z dziećmi. Dlaczego? Czytaj artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-08-31

(MON)