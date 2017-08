Warczał i był agresywny. Gdzie jest właściciel tego psa? AKTUALIZACJA!

Pies rzucał się do ataku, kiedy Adam Polit go odłowił

Ten kilkuletni amstaff biegał po Stanowicach. Przyszedł między innymi na teren budowy. Konieczna była interwencja Straży Gminnej i Adama Polita, który ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy z psami i i potrafi profesjonalnie zadziałać w niebezpiecznych sytuacjach

– Pracownicy budowlani nie mogli dostać się do busa z narzędziami – mówi Zbigniew Jakubowicz ze Straży Gminnej. – Pies warczał i zachowywał się tak, jakby chciał zaatakować. Czuł się bardzo pewnie. Przyjechaliśmy na miejsce sprawdzić, co się dzieje i o pomoc poprosiliśmy Adama Polita, który posiada odpowiedni sprzęt do odławiania psów i wiedzę, jak to zrobić.

Strażnicy gminni mówią, że kiedy Polit chwytakiem łapał psa, ten rzucał się do ataku. – To było bardzo niebezpieczne, pies cały czas próbował ugryźć – dodaje Jakubowicz. – Gdyby nie interwencja tego człowieka, ktoś mógł poważnie ucierpieć, tak jak to było miesiąc temu w Osieku. Polit zdążył w ostatniej chwili…

Miesiąc temu pisaliśmy o tym jak pies podobnej rasy zaatakował młodą dziewczynę: http://gazeta-olawa.pl/na-sygnale/65245-pogryzl-mloda-kobiete-byl-agresywny-video/

Strażnicy gminni apelują do właściciela psa, aby się zgłosił lub jeżeli ktoś z naszych czytelników wie, kto jest właścicielem tego amstaffa proszony jest o kontakt ze strażą gminną pod numerem telefonu: (71) 313 25 83

AKTUALIZACJA godz. 20.00 Właściciel zgłosił się po tym, jak opublikowaliśmy komunikat na facebooku. Pan Marcin napisał: – Pies uciekł, ma 11 lat szukałem go wszędzie, jestem jego właścicielem, a to co jest napisane, że jest agresywny i warczy to jedno wielkie kłamstwo. Jak na rasę jest spokojny i nikogo nie ugryzł, jest chory… Pies jutro zostanie odebrany. Pozdrawiam tych, co oceniają zwierzę po zrobieniu przypadkowych zdjęć, kiedy był wystraszony i się bronił.

