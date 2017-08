Przeraźliwy ból głowy, guz mózgu i operacja. Oktawian dzielnie walczy

zrzutka.pl/2rntxt

Ten mały mieszkaniec Miłoszyc ma niespełna 5 lat, a przeszedł już naprawdę wiele. Przed Oktawianem długie i kosztowne leczenie. Prosi mieszkańców naszego powiatu o wsparcie…

Zbiórka pieniędzy na leczenie trwa m.in na portalu zrzutka.pl. Czytamy tam: „Hej wszystkim, nazywam się Oktawian Isein i mam prawie 5 lat. Mieszkam w małej malowniczej wiosce Miłoszyce. Moja mama, którą wielu z Was zdążyło już poznać, nazywa się Edyta Dąbrowska i bardzo mocno wspiera mnie i pomaga mi w przezwyciężyć chorobę. moja kochana siostra i super silny tatuś również są dla mnie ogromnym wsparciem. Moja choroba pokazała swoje oblicze w styczniu tego roku. Zaczęło się od przeraźliwego bólu głowy, mama szukała odpowiedzi u wielu lekarzy, aby móc mi pomóc, niestety żaden z nich nie znał przyczyny tego strasznego bólu. Pewnego dnia czułem się na tyle źle, że mamusia wezwała pogotowie, które od razu zawiozło mnie na ul. Fildorfa. Tam od razu wykonano mi TK głowy, którego przerażający wynik wykazał GUZA MÓZGU. Następnego dnia już byłem na sali operacyjnej, operacja trwała 6 godzin… Kolejne 3 doby spędziłem na OIOMie, gdzie mama i tatuś czuwali przy mnie nieustannie. Po tygodniu przewieziono mnie do PRZYLĄDKA NADZIEI, który jest najlepszym szpitalem w leczeniu nowotworów u dzieci. Tam przeszedłem cztery cykle chemioterapii, było ciężko, ale dałem radę, bo jestem twardzielem. Teraz muszę przejść 30 cykli RADIOTERAPII, na którą muszę codziennie dojeżdżać do Wrocławia. Wszystko jest bardzo kosztowne, moi rodzice zrobią dla mnie wszystko, ale niestety kończą im się oszczędności. Bardzo proszę wszystkich o pomoc, która wesprze moich rodziców, a mi pomoże całkiem pokonać chorobę. Już jestem na dobrej drodze, ale nie mogę pozwolić by coś powróciło.”

Pieniądze można wpłacać też tutaj:

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”

ul. Ślężna 114s/1

53-111 Wrocław

Bank Millenium S.A

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

Z tytułem wpłaty: „Oktawian Isein”

