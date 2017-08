Proponują nową formę oświetlania oławskich ulic

Krzysztof Betker, szef Oławskiego Forum Rozwoju

Stowarzyszenie Oławskie Forum Rozwoju chce wykorzystać energię odnawialną w oświetleniu miejskim. Swoją propozycją planują zainteresować władze miasta i radnych

Oławskie Forum Rozwoju działa od kwietnia. To grupa oławian, którzy postanowili zrobić coś dla miasta. Małymi krokami chcą podejmować działania wspierające rozwój Oławy, związane z rewitalizacją miasta oraz promocją. Mają swoje przemyślenia i pomysły, które wzięły się z własnych spostrzeżeń, rozmów z mieszkańcami oraz obserwowania innych gmin.

Pierwszym pomysłem stowarzyszenia, reprezentowanego przez Krzysztofa Betkera jest „Miejskie oświetlenie plus”. – Gminy są i nie są właścicielami infrastruktury oświetleniowej – mówi Krzysztof Betker. – Stąd biorą się problemy, a to temat, który dotyczy każdego. W Oławie jest 2357 punktów świetlnych, jedynie 17% z nich jest zarządzanych przez miasto. Ponieważ trwają prace nad zmianami prawa energetycznego i latarnie mogłyby wrócić do zarządu gmin, my chcemy pójść krok dalej – wykorzystać energię odnawialną, aby mieć światło za darmo.

Projekt Oławskiego Forum Rozwoju przewiduje zakup 10 latarni hybrydowych, które czerpałyby energię ze słońca i wiatru. Po nowelizacji ustawy mogłyby wrócić do majątku miasta. To program wieloetapowy, jest możliwość zdobycia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Zdaniem pomysłodawców, Oława ma duże możliwości ze względu na bliskość fermy wiatrowej. Są w Polsce gminy, które wdrażają podobne pomysły w życie. Nie bez znaczenia jest też stan ulicznych latarni, niektóre zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. – Taka forma oświetlania ulic pozwala zaoszczędzić około 1,2 mln zł rocznie – mówi Krzysztof Betker.

To niejedyne pomysły OFR. Inne dotyczą sygnalizacji świetlej na ulicy Wiejskiej, reaktywacji amfiteatru, czy oświetlenia hybrydowego wału nad rzeką Oławą.

Stowarzyszenie nie wyklucza wystawienia swoich kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych. Na razie pracują w małych roboczych grupach nad programami dla miasta.

(MON)