Pożyteczny i zupełnie niegroźny! Nie bój się, nie zabijaj go!

Nietypowa interwencja. Bywa bardzo długi, w chwili zagrożenia syczy i wydziela cuchnący zapach, ale człowiekowi nic złego nie zrobi! Na jego widok wiele osób panikuje, zupełnie niepotrzebnie. Zaskroniec robi wiele dobrego i jest pod ochroną. Ostatnio spotkała go na swojej drodze mieszkanka Jaczkowic i na pomoc wezwała straż gminną

10 sierpnia wąż był bardzo blisko garażu. – To duży okaz, miał prawie metr dwadzieścia długości – mówi Zbigniew Jakubowicz ze straży gminnej. – Kobieta nie wiedziała, że jest to nieszkodliwy zaskroniec. Bała się, nie mogła dostać się do garażu, żeby wyjechać. W pobliżu były wystraszone dzieci. Przyjechaliśmy na miejsce, a kiedy okazało się, że to niejadowity wąż, wezwaliśmy miłośnika i znawcę przyrody, aby zabrał zaskrońca w bezpieczne miejsce. Pomagamy w takich sprawach, nie bagatelizujemy takich zgłoszeń, bo przecież zdarzało się już, że ktoś wypuścił zwierzę, które było egzotyczne i groźne.

Adam Polit użył specjalnej siatki i przeniósł węża tam, gdzie nic mu nie zagraża. Podkreśla, że jest to nasz pospolity, najbardziej znany, bezbronny wąż, który jest pod ochroną. – Ludzie często panikują na jego widok, bo bywa bardzo długi, ale nie ma czego się bać – mówi Polit. – To zupełnie bezbronne zwierze, nikomu nie zrobi krzywdy. Będzie się oczywiście bronił, kiedy ktoś złapie go za ogon, ale jego ugryzienie jest jak ukłucie kolcem od krzaka agrestu. Ten wąż nie ma jadu.

Reklama

Polit dodaje, że zaskrońce są bardzo pożyteczne, a żyjące w pobliżu wiejskich domów często bardziej skuteczne niż koty. – Żywią się myszami i nornicami, polują na gryzonie – mówi. – W ogródku też mam kilkuletniego zaskrońca. Dbam o niego. Pływa codziennie w oczku wodnym, wygrzewa się na słońcu, odkąd tu zamieszkał, nie ma w pobliżu żadnych gryzoni. Traktuję go jak kota. Absolutnie nie trzeba się bać tych zwierząt. Jeśli zobaczymy takiego węża, powinniśmy zostawić go, zignorować i nie dotykać. W chwili zagrożenia potrafi wydzielać bardzo cuchnącą woń, podobnie jak skunks, ale jego ugryzienie jest nieszkodliwe.

Jak odróżnić to niegroźne stworzenie od żmii zygzakowatej? Zaskroniec jest cienki i długi, za skroniami ma żółte lub białe plamki, jego głowa nie jest większa i nie oddziela się od tułowia, jest równa z nim, ten wąż ma wypukłe oczy i okrągłe źrenice, natomiast żmija jest gruba, krótsza, z wyraźnie oddzieloną (szerszą od tułowia) głową, na której są zbiorniki z jadem, tęczówki ma czerwone, a źrenice pionowe, oprócz tego żmija na całej długości ma zygzak.

Agnieszka Herba powiatowa@gmail.com

Adam Polit przeniósł zaskrońca w bezpieczne miejsce. – Jeśli spotkasz tego węża, nie bój się, on jest zupełnie bezbronny i nieszkodliwy – mówi. – To bardzo pożyteczne zwierzę, które jest pod ochroną