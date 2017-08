Caritas już pomaga po nawałnicy. Ty też możesz

Wiele osób z całej Polski poniosło ogromne straty w wyniku nawałnicy, która przeszła kilka dni temu. Caritas Polska uruchamia zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych. Tragiczne w skutkach nawałnice występowały w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Strażacy interweniowali ponad 6 tysięcy razy.

– Skala strat jest ogromna i trudna do oszacowania – mówi ks. Grzegorz Weis, dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej. – Są ofiary śmiertelne, ranni, zniszczone domy, pozrywane dachy. W jednej z parafii zostało zniszczonych ponad 50 domów. Na jeden spadło drzewo, zginęła na miejscu kobieta, jej mąż i dziecko przebywają w szpitalu. Jest to ogromna tragedia. Wciąż są miejsca, do których nie można dotrzeć z pomocą.

W całej Polsce działają 44 Caritas Diecezjalne, które gotowe są do pomocy w razie sytuacji kryzysowych. Takie działania w tej chwili najintensywniej podejmuje Caritas Diecezji Pelplińskiej, na której terenie znajdują się najbardziej poszkodowane miejscowości.

Caritas Polska już przeznaczyła 30 000 złotych na pilne potrzeby poszkodowanych, pieniądze pochodziły ze specjalnego funduszu klęsk żywiołowych.

– Apelujemy o włączenie się w zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych i niepozostawanie obojętnym na ich los – mówi wicedyrektor Caritas Polska, ks. Marek Dec.

Aby pomóc poszkodowanym, można wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.

