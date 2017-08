Czas na zmiany w „500+”. Niektórzy mogą stracić

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia z programu „Rodzina 500+”. Obowiązek ten dotyczy wszystkich rodzin, także tych, które już je otrzymują. Ministerstwo uszczelniło przepisy, aby wyeliminować nadużycia związane z zaniżaniem dochodów

Dzisiaj w Oławie ze świadczenia „500+” korzysta 1958 rodzin, wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 21.091.448,90 zł na 2872 dzieci.

– Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian – informuje Łucja Mycek-Wojciukiewicz, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Oławie. – Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. W nowym okresie świadczeniowym zostały wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, niepożądanych zjawisk, które polegały one m.in. na deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce. CZYTAJ ten artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-08-10

Monika Gałuszka-Sucharska msucharska@gazeta.olawa.pl