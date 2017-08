Twój kot na wakacjach! Wyślij zdjęcie i wygraj!

Fot. Agnieszka Herba

Podobno one mają wakacje całe życie, ale… Chcesz się pochwalić kotem, pokazać innym jak spędza wakacje, poprawić komuś humor? Ta zabawa jest dla Ciebie! Wystarczy, że na maila gazetaolawa@gmail.com wyślesz ciekawe zdjęcie swojego kota i napiszesz kilka zdań o pupilu. Konkurs trwa do końca sierpnia i jest skierowany do mieszkańców powiatu oławskiego. W mailu nie zapomnij dopisać „Jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na publikację w „Gazecie Powiatowej Wiadomości Oławskie” i na portalu gazeta.olawa.pl”. Koniecznie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, jeśli okaże się, że to twój kociak urzeknie nas najbardziej. Uwaga! Co kilka dni będziemy zamieszczać na naszym portalu nadesłane zdjęcia, ale zwycięzcę wybierzemy na początku września. Jakie będą nagrody? O tym poinformujemy wkrótce. Teraz czekamy na koty, kotki, kociaki, wszystko co mruczy, miauczy i ma pazury!