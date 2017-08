Cezar z Marcinkowic. Też masz białego koguta? Zgłoś go!

- To jest roczniak, wyhodowany u nas w Marcinkowicach, w prostej linii potomek pierwszego Cezara - mówi jego właściciel Michał Majerewicz

Rodowód tego ptaka związany jest z oławskim Dniem Koguta. 7 lat temu jego przodek w prostej linii – czyli Cezar Pierwszy – był wystawiany w konkursie na żywy wzorzec herbu Oławy. Od tej pory wszystkie białe koguty na tym podwórku noszą to szlachetne imię. A dlaczego akurat Cezar?

– Bo to imię tego, który przewodzi – tłumaczy Michał Majerewicz, właściciel koguta. Od lat interesuje się historią, nawet studiował archeologię: – Ale w archeologię ciężko się teraz wkręcić, więc moim głównym zajęciem jest prowadzenie gospodarstwa, czyli głównie te kurki, których mamy około setki.

To prawdopodobnie największe stado kur w Marcinkowicach, gdzie około 10 osób trzyma te ptaki. Kury trzymane są na jajka – to podstawa tego gospodarstwa. Małego, bo ziemi niewiele ponad 2 hektary, a wszystko uprawiane właśnie na własne potrzeby, by wyżywić kury. Oprócz setki kur po podwórku biega aż osiem kogutów, w tym dwa białe. To bracia, w prostej linii potomkowie Cezara Pierwszego, ale wszystkie koguty są własnego chowu. – Bracia, czyli te dwa białe koguty, raczej się ze sobą dogadują – opowiada Michał Majerewicz. – Żaden pojedynczo nie rządzi. Czasem jakaś mała sprzeczka, ale jeden drugiemu ustępuje. Obaj są raczej spokojni, nie atakują ludzi. Przed psami doskonale potrafią bronić swoje kury, które trzymamy na jajka. Koguty, w tym te białe, sprawdzają się tu doskonale. Także w roli stróżów podwórka.

Właściciel Cezara nie ma wątpliwości, czy ptak nadaje się do oławskiego herbu: – To klasyczny biały kogut, a nie tak łatwo uzyskać takiego.Tamten pierwszy Cezar to była mieszkanka ras sussex i brojler. W przypadku tego rocznego, można jeszcze dorzucić rasę leghorn. A aby uzyskać białego koguta, trzeba kombinować mieszając rasy. Najbardziej dostępna rasa to sussex, ale tu koguty są białe z czarnymi ogonami i szyjkami. Aby im to wybielić, trzeba coś pokrzyżować. Jak już wreszcie uzyskamy czysty białego koguta, to kolejne od kurek rasy sussex też będą białe, ale w pewnym momencie może być więcej genów kurzych i wtedy znów trzeba będzie coś kombinować.

Reklama

Tekst i fot.:Jerzy Kamiński jkaminski@gazeta.olawa.pl

Jeśli po twoim podwórku, albo twojego sąsiada, biega dorodny biały kogut, zgłoś go do gazety – przyjedziemy, zrobimy zdjęcia, porozmawiamy. Ważna może być też sama satysfakcja, że to właśnie po tym podwórku dumnie spaceruje koguci król, o względu którego zabiegać będą wszystkie powiatowe kury. Prezentacja dorodnych białych kogutów na łamach naszej gazety to doskonała okazja, by dowiedzieć się wszystkiego o herbowym ptaku. Właściciel każdego białego koguta zgłoszonego dla naszej akcji otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający, że jest posiadaczem żywego wzorca oławskiego herbu.

Koguty można zgłaszać telefonicznie, zadzwoń do mnie: 605 996 556, lub w redakcjach oławskiej i jelczańskiej w godzinach pracy biur ogłoszeń.