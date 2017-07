Uderzyła dziecko, nie będzie już uczyć w tej szkole

Opisywane wydarzenia miały miejsce za tymi murami. Od 1 września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 będzie nowy katecheta

Finał sprawy. – Ciągle wychodziła z ławki. Dwa razy powiedziała do pani „durna”. Pani wzięła ją za rękę, poprowadziła do ławki i kazała usiąść. Wtedy nazwała panią głupią. Pani podeszła do niej, złapała za plecy i potem uderzyła w buzię – to relacja jednego z uczniów pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach i fragment naszego artykułu sprzed kilku tygodni. Katechetka, o której mowa, nie będzie już pracować w jelczańsko-laskowickiej placówce

Zarzut uderzenia uczennicy nie był jedynym. CZYTAJ artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-07-27