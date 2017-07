To nie jest parking, ale… będzie można parkować

Przy ulicy 11 Listopada trwają intensywne prace budowlane. Już wiemy, jak będzie wyglądało to miejsce. Od lat mówiło się o parkingu, podkreślano to wielokrotnie na sesji rady miejskiej, taki komunikat pojawił się również kilka razy na oficjalnym facebookowym profilu UM Oława. Kiedy zadzwoniliśmy do Tadeusza Kułakowskiego (naczelnik wydziału Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych UM) z pytaniem o nowy parking, w pierwszym zdaniu zaznaczył, że to nie jest parking i określanie w ten sposób tego miejsca jest błędem

– To będzie plac zielony, na którym można usiąść i odpocząć, można też zostawić auto, ale to nie jest typowy parking – podkreśla Tadeusz Kułakowski. Jak będzie wyglądało to miejsce, dlaczego nie można nazwać tego typowym parkingiem, ile kosztuje ta inwestycja i jakie rośliny będą tam zasadzone? Czytaj ten artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-07-20

Agnieszka Herba powiatowa@gmail.com