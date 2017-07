Ponad 2 mln zł na zaplecze dla sportowców

Obok nowego boiska w Bystrzycy powstaje zaplecze dla sportowców

Gmina Oława Inwestycje

Rozpoczęto rozbudowę nowego obiektu sportowego w Bystrzycy

Szatnie z zapleczem sanitarnym i łazienkami dla sportowców oraz pokojem dla trenera – to drugi etap tworzenia kompleksu sportowego, który powstaje na trzyhektarowej działce naprzeciw domków letniskowych, po drugiej stronie drogi. Murowany i ocieplony budynek, wraz z przyłączami, o kubaturze 1299 m sześciennych, będzie miał 170 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu wokół budynku – budowę parkingu na 150 samochodów i jego oświetlenie oraz terenu zielonego.

Reklama

Do przetargu na realizacje zadania zgłosiły się dwie firmy. Wygrał Zakład Remontowo-Budowlany Mirosława Windysza z Janikowa, oferujący kwotę 2.334.921,40 zł. Samorząd już podpisał umowę z wykonawcą. Budowa ma się zakończyć do czerwca przyszłego roku.

Zaplecze dla sportowców powstaje obok nowego boiska, które gmina Oława wybudowała na wspomnianej działce w roku 2016. Jeszcze nie oddano go do użytku. Jest to drugie boisko w tej miejscowości. Lokalna drużyna piłkarska korzysta dotąd z przedwojennego, usytuowanego w lesie, kilkaset metrów dalej. Nie ma tam jednak prądu i wody, murawę często niszczą dziki, a podczas powodzi zalewa woda. Dlatego – jak mówi wójt Jan Kownacki – samorząd zdecydował się na budowę nowego obiektu.

Powstający w Bystrzycy kompleks sportowy docelowo ma mieć dodatkowe pełnowymiarowe boisko sportowe ze sztuczną murawą, boiska do siatkówki i koszykówki oraz kort tenisowy, a także trybuny dla widowni.

(WK)