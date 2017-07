Były protesty, pikieta i wreszcie się udało. Będą mogli skręcać w lewo!

Fot. Agnieszka Herba

Mieszkańcy bloków w rejonie ulic Zacisznej i Iwaszkiewicza od 2014 roku domagali się zmiany organizacji ruchu drogowego na łączniku osiedla Sobieskiego z drogą krajową nr 94 Wrocław – Opole. Organizowali nawet pikietę protestacyjną. Pisaliśmy o tym: http://gazeta-olawa.pl/news/aktualnosci-nowe/8638-lewoskretny-protest/

– Gdy wracam do domu z Wrocławia, gdzie pracuję, muszę przejechać przez cały łącznik, zawrócić na skrzyżowaniu z ulicą Zaciszną i znowu pokonać co najmniej trzy czwarte tej samej drogi, by wjechać na swoje osiedle – mówił wtedy jeden z protestujących mieszkańców. – Z koli żeby zawieźć rano dziecko do szkoły na osiedlu Sobieskiego, muszę najpierw pojechać w stronę ronda, tam zawrócić i znowu przejechać przez cały łącznik. To zabiera czas i pieniądze, które wydaję na niepotrzebnie zużyte paliwo. W ciągu roku składa się na to całkiem pokaźna sumka…

W kwietniu 2016 mieszkańcy znów domagali się zmian w organizacji ruchu i jeździli w kółko po rondzie: http://gazeta-olawa.pl/news/46298-protest-skutecznie-blokowali-olawe/

Ktoś miał już na tyle dość takiej organizacji ruchu, że w kwietniu 2016 czarnym sprayem zamazał znak nakazujący skręt w prawo, a pasy na ul.Iwaszkiewicza miejscami przykrył farbą, żeby wyglądało tak, jakby zjazd w lewo z drogi głównej był legalny… (fot. poniżej)

Wreszcie się udało! Lewoskręt będzie, właśnie (18 lipca) trwają prace na łączniku Zacisznej i Kutrowskiego. Za kilka dni mieszkańcy będą mogli skręcać bezpośrednio na parkingi.