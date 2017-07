Piotruś z Miechowic Oławskich. Zgłoś swojego białego koguta!

To się nazywa królewskie spojrzenie - zachwala Daniel Dudek, właściciel tego pięknego koguta

– Dzisiaj takich kogutów jest mało, ludzie już nie trzymają, ale to jest moje hobby – mówi Daniel Dudek. – Proszę w moim imieniu porozmawiać z wójtem albo burmistrzem, może zechcą sobie zrobić zdjęcie z tym pięknym kogutem, bo to przecież herbowy ptak!

Piotruś, bo tak się nazywa, ma 2,5 roku. Właściciel kupił go malutkiego we Wrocławiu. Kiedyś po miechowickim podwórku biegał czerwony, ale teraz biały. – Bo jestem mocno związany z Oławą – tłumaczy Daniel Dadek. – Kiedyś zaczynałem pracę w oławskich ZNTK, potem była Toyota w Jelczu-Laskowicach, teraz Elektrolux. Wcześniej mieszkaliśmy w Oławie przy ul.Chrobrego.

Od roku z narzeczoną Anną zamieszkali w Miechowicach Oławskich – w domu rodzinnym mamy Daniela, który dziadek kupił jeszcze w latach 50. Pola mają już niewiel, bo zostało tylko 2,5 hektara, ale na podwórku istny zwierzyniec. – Mamy gęsi, psy, koty papugi, także hodowlę królików kalifornijskich – około 60 sztuk – mówi właściciel Piotrusia. – A jego rola w tym wszystkim jest taka, że jest gospodarzem podwórka, pilnuje swoich partnerek, którym ma 30. I radzi sobie dobrze, są jajeczka.

Z niejednym kogutem z sąsiedztwa Piotruś musiał stoczył zacięte boje. Ale z psami żyje w zgodzie. Tylko taki mały chihuahua biega za nim po podwórku i głośno ujada. Z domownikami bywa różnie, ale dla swojego właściciela kogut jest spokojny. – No, ale to ja o niego dbam, karmię go – tłumaczy Daniel, który ze zdjęciem koguta był nawet w urzędzie, ale usłyszał, że w Oławie już nie organizuje się konkursów piękności dla herbowych ptaków. – Szkoda, bo to fajne było – mówi. Ale nic nie szkodzi. Piotruś i tak jest piękny, otrzymał więc od nas certyfikat potwierdzający, że od tej pory jest żywym wzorcem oławskiego herbu.

Tekst i fot. Jerzy Kamiński

Twój kogut w herbie? Zgłoś go!

Ma swój wzorzec metr – w Sevres pod Paryżem

Ma też kogut – w Oławie pod Wrocławiem

Jeśli po twoim podwórku, albo twojego sąsiada, biega dorodny biały kogut, zgłoś go do gazety – przyjedziemy, zrobimy zdjęcia, porozmawiamy. Ważna może być też sama satysfakcja, że to właśnie po tym podwórku dumnie spaceruje koguci król, o względu którego zabiegać będą wszystkie powiatowe kury. Prezentacja dorodnych białych kogutów na łamach naszej gazety to doskonała okazja, by dowiedzieć się wszystkiego o herbowym ptaku. Właściciel każdego białego koguta zgłoszonego dla naszej akcji otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający, że jest posiadaczem żywego wzorca oławskiego herbu.

Koguty można zgłaszać telefonicznie, zadzwoń do mnie: 605 996 556, lub w redakcjach oławskiej i jelczańskiej w godzinach pracy biur ogłoszeń.

Jerzy Kamiński