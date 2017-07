Pani Lidia napisała list do Owsiaka. Prosiła o pomoc dla Oli, która marzy o pompie insulinowej

Historia 11-letniej Oli z Oławy, która marzy o pompie insulinowej, poruszyła wielu. Lidia z Oławy postanowiła poprosić o pomoc Jurka Owsiaka. Napisała do niego list, jest też odpowiedź od WOŚP.

Szanowny Pan

Jurek Owsiak

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Nazywam się Lidia Markowska, jestem rodowitą oławianką i zwracam się do Ciebie Jurku po raz pierwszy z tak ogromną prośbą -o pomoc dla Oli w sprawie pompy insulinowej.

Jestem osobą bardzo wrażliwą, pielęgniarką na emeryturze, nie pracuję, przepracowałam w jednym zakładzie ponad 30 lat na oddziale pediatrycznym w Oławie i bliskie są mi zawsze sytuację rodzin takich i innych dzieci niepełnosprawnych, pozostających tylko pod opieką matki.

Większość ojców tych dzieci z reguły odsuwają się i uciekają od problemu pozostawiając matki z balastem zmartwień.

Zawsze w sercu moim jest dobro najmłodszych i jeżeli zachodzi taka potrzeba szybko reaguję i nie mogę stać na boku.

Gdy tylko przeczytałam dzisiaj 28 czerwca 2017 r na stronie http://gazeta-olawa.pl/informacje/64557-pompa-insulinowa-marzenie-oli-pomozesz-je-spelnic-potrzeba-17-tys-zlotych/, naszej gazety Powiatowej Wiadomości Oławskie artykuł o marzeniu dziecka, które pomoże jej w pokonywaniu choroby.

Pierwsza moja myśl, która przyszła mi tylko do głowy to Ty Jurku.

Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza, dlatego zdecydowałam się napisać do Ciebie Jurku i poprosić o pomoc dla Oli.

Pompa insulinowa to marzenie Oli. Mamy nie stać na zakup, samotnie wychowuje dziecka. Zebrano do tej pory (28 czerwca) – 1125 zł. (AKTUALIZACJA – dziś 5 lipca jest już 7930 złotych)

ZBIÓRKA pieniędzy odbywa się na portalu https://pomagam.pl/sgfqua0a

Zwracam się do Ciebie Jurku, jeżeli jest tylko jakiś cień szansy, możliwość ze strony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to proszę Cię bardzo, bardzo, bardzo proszę o pomoc spełnić małej 11-letniej Oli największe w życiu jej marzenia – to mieć własną pompę insulinową. Ola bardzo cierpi, bardzo i jak najszybsza jest jej potrzebna pomoc, aby skrócić jej cierpienia, a życie tak młodej osoby stałoby się wtedy słoneczne i pełne nadziei.

Na pewno wiele osób zwraca się o pomoc do Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale wierzę w Ciebie Jurku, że spełnią się marzenia Oli dzięki Tobie Jurku i Orkiestrze Świątecznej Pomocy po zapoznaniu się z trudną sytuacją Oli i jej matki.

W załączeniu ze strony gazety artykuł – prośbę matki o pomoc i zdjęcie Oli.

Za okazane i ogromne serce serdecznie z góry dziękuję.

Proszę o udzielenie tą drogą informacji, jaka jest możliwość przekazania takiej pompy insulinowej małej Oli.

Z poważaniem,

Lidia Markowska

Poniżej odpowiedź od pracownika WOŚP

Dzień dobry,

Fundacja zamknęła Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą, ponieważ NFZ zobligowało się do zakupu pomp insulinowych.

Bardzo mi przykro, ale w tym momencie nie dofinansowujemy do pomp. Uprzejmie proszę o przyjęcie naszej odmowy ze zrozumieniem.

Pozdrawiam

Joanna Dzyban

DZIAŁ MEDYCZNY

***

ZBIÓRKA na pompę insulinową, która kosztuje 17 000 złotych wciąż trwa, w tej chwili udało się uzbierać 7 930 złotych. Chcesz pomóc Oli z Oławy, kliknij TUTAJ: https://pomagam.pl/sgfqua0a