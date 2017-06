Dorota dopięła swego! Marihuana medyczna będzie legalna!

Dziś rano Sejm uregulował zasady stosowania medycznej marihuany. Teraz sprawa trafi pod obrady Senatu. To wielki sukces mieszkanki Stanowic – Doroty Gudaniec!

– To już koniec! Mamy tę ustawę! – mówiła ze łzami w oczach Dorota tuż po zakończeniu głosowania. – 440 posłów było za, tylko dwóch palantów przeciw. Dowiem się, kto jest przeciwnikiem ludzkiego życia. Dowiem się i osobiście napiszę, pójdę do niego, albo zrobię cokolwiek, by podziękować skur… za to, że jest przeciwko leczeniu ludzkiego zdrowia. Wszystkim, którzy głosowali „za” dziękujemy. Po prostu dziękujemy…



Walka o medyczną marihuanę trwała bardzo długo. Podobnie prace nad projektem ustawy, który w lutym ubiegłego roku do złożył poseł Piotr Liroy-Marzec. Ostatecznie komisja zdrowia zarekomendowała jej przyjęcie. Ale nie w pierwotnym brzmieniu. Przygotowany przez Koalicję Medycznej Marihuany projekt mówił o tym, że uprawiać konopie i przetwarzać do celów medycznych będą mogły wyspecjalizowane ośrodki naukowe oraz instytuty z wykwalifikowaną kadrą, oczywiście po otrzymaniu zezwolenia. Podczas prac komisji zdrowia poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Raczak złożył poprawkę, według której konopie do sporządzania leku w aptece, będą mogły być sprowadzane jedynie z zagranicy. Preparaty póki co nie będą refundowane.

– Mówicie, że jesteście patriotami – grzmiał z mównicy sejmowej poseł Marzec. – Co takiego się więc stało, że nie popieracie upraw narodowych? To jest patriotyczne! Chroni pacjentów i daje Rzeczypospolitej zarobić. W tym przypadku, jeżeli nie będzie upraw u nas, zarobi każdy inny, tylko nie Polska.

Ostatecznie apelował jednak, by ustawę przegłosować, nawet z poprawkami PiS-u. Były minister zdrowia, obecnie poseł Platformy Obywatelskiej – Bartosz Arułkowicz – zapowiedział już złożenie poprawek w Senacie. Bez względu na to, w jakim brzmieniu ustawa zacznie funkcjonować, to wielki krok do przodu i sukces Doroty Gudaniec oraz całej Koalicji Medycznej Marihuany!

