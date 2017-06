Najpiękniejszy i największy zlot waszym okiem (video)! Ile pieniędzy zebrano dla potrzebujących?

Na redakcyjną skrzynkę otrzymaliśmy link do materiału video przygotowanego przez młodych mieszkańców Jelcza-Laskowic. 18-letni Gabriel kocha motoryzację. Podczas oławskiego zlotu czuł się jak w motoryzacyjnym raju. Wspólnie z kolegami te chwile uwiecznili na krótkim video, prezentujemy je poniżej. Gabriel działa w projekcie BAYABLE – na swoim profilu facebookowym piszą o sobie: Realizacja marzeń, polegająca na stworzeniu największej społeczności ludzi, których pasją są auta…

Jeżeli też przygotowałeś video o tym zlocie i uważasz, że powinno to zobaczyć więcej ludzi – wyślij link na maila powiatowa@gmail.com i napisz kilka słów o sobie. Materiały video będziemy zamieszczać tutaj.

Ten zlot to nie tylko piękne pojazdy. To również ważny cel – pomoc potrzebującym. Ile pieniędzy zebrano podczas zlotu? Na profilu facebookowym Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych czytamy:

„W Charytatywnym Rajdzie Koguta, który odbył się w dniach 15-17 czerwca wzięło udział 105 pojazdów, bawiło się z nami wspólnie 316 Uczestników.

Z licytacji, które do tej pory były na naszym fanpage zebraliśmy 25 961zł , uczestnicy Rajdu Koguta wpłacili łącznie 35 000zł na 16 lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego, a podczas Zlotu na licytacjach PREMIUM udało się zebrać 20 339zł . ŁĄCZNIE 81 300zł. A To Wszystko dzięki WAM!!!

Ale to nie koniec naszego pomagania. Od poniedziałku 26 czerwca ruszają dalej licytacje na naszym fanpage m.in. Rower retro z wyposażeniem, tablet, koszulki z autografami sportowców oraz wiele innych. Zebrane dzięki Wam pieniądze pomogą obdarowanym w walce z chorobą.”

A tak wyglądał zlot w redakcyjnym obiektywie: http://gazeta-olawa.pl/ciekawostki/63931-najciekawsze-najladniejsze-czyli-warto-zobaczyc/