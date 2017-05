Pokaż swoje auto. Daily Style Group rozpoczyna sezon!

Pasjonaci z Daily Style Grup" zapraszają na rozpoczęcie tuningowego sezonu

Oława Niezła jazda

Pasjonaci, którzy uwielbiają piękne samochody zapraszają 6 maja wszystkich, kochających motoryzację

Lubisz tuningowane samochody, swoje auto traktujesz jak oczko w głowie, chcesz wiedzieć, co zrobić, aby jeszcze bardziej wyróżniać się na ulicy? To spotkanie jest dla ciebie. Założyciele Daily Style Group zapraszają w najbliższą sobotę o godzinie 16.00 na parking przy markecie Tesco w Oławie. – Jest to pierwsza organizowana przez nas większa impreza, lecz postaramy się zapewnić nieco rozrywki, tym którzy chcą się z nami pobawić w rytm dobrej muzyki oraz pięknych aut – mówią założyciele grupy. – Jeśli macie znajomych interesujących się fajnymi furami to zapraszajcie ich, aby wspólnie się bawić. Odkurzcie swoje piękności i wypucujcie lakier.

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/1681748472127845/

(AH) Fot. Foto Moto