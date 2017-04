Majówkowy rozkład jazdy

Przed nami długi weekend. Ci, którzy nie zaplanowali wyjazdu, również nie powinni się nudzić. W Oławie i w Jelczu-Laskowicach przygotowano wiele atrakcji

Oława

Stolica powiatu od piątku 28 kwietnia zaprasza do skorzystania z oferty kinowej. W repertuarze „Dzieciak rządzi” i „Ghost in the Shell”. Oprócz tego, 29 kwietnia odbędzie się spotkanie z youtuberką – Olsikową.

Poniedziałek 1 maja zdominują koncerty na Miasteczku. O 16.45 granie rozpocznie lokalna kapela Heavenly Five. Potem – o 17.30 – wystąpi Miloopa, o 19.00 L.U.C, Rebel Babel oraz Marcelina. O 20.30 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru – Kayah.

2 i 3 maja Centrum Sztuki zaprasza do kina. Oprócz filmów wymienionych wcześniej, repertuar wzbogaci obraz „Za niebieskimi drzwiami”.

Jelcz-Laskowice

Dni Jelcza-Laskowic w tym roku będą szczególne. Połączono je bowiem z obchodami trzydziestolecia Jelcza-Laskowic. 1 maja odbędzie się szesnasty już maraton, będący jednocześnie dwunastym memoriałem Barbary Szlachetki. Miasteczko biegowe zostanie zbudowane przy Szkole Podstawowej nr 2. Na terenie placówki swoje biegowe umiejętności będą mogły sprawdzić dzieci. Początek maratonu – o godz. 9.00, biegów dla dzieci – o 11.00.

Wieczorem, na placu pomiędzy Centrum Sportu i Rekreacji a basenem rozpoczną się koncerty. O 17.00 na scenę wyjdą Ewa Parna & Mikado Sphinx. O 18.30 zagra zespół Bethel. O 20.00 – lokalny RH+. Gwiazdą tego wieczoru, której koncert zaplanowano na 21.30 będzie Grubson.

Równie koncertowy będzie 2 maja. O 17.00 na scenie zagrają Big-Band Jelcz-Laskowice z Natalią Lubrano. O 19.00 – chór Sound`n`Grace. O 21.00 – Sylwia Grzeszczak. Po ostatnim koncercie odbędzie się pokaz sztucznych ogni.

3 dzień maja upłynie pod znakiem obchodów 30-lecia nadania praw miejskich miejscowości Jelcz-Laskowice. Na 12.00 w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego zaplanowano z tej okazji mszę świętą. O 13.30 w Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. O 16.00 na placu przy CSiR będzie można zobaczyć widowisko plenerowe dla dzieci „TUWIM Julek – PARA buch FRAZY w ruch. Wieczorem o 19.00 Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza do hali na jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia Jelcza-Laskowic. Krzesimir Dębski przeniesie swoich słuchaczy w magiczny świat muzyki filmowej. Darmowe wejściówki na to wydarzenie wciąż można odbierać w sekretariacie MGCK (budynek CSiR).

(KT)