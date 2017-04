– Jest mi wstyd, kiedy przejeżdżam obok tego truchła – pisze mieszkaniec

List do redakcji (opinie w tej rubryce nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji)

Bardzo proszę o zainteresowanie się reklamą (a według mnie pseudoreklamą) zlotu pojazdów zabytkowych, jaki ma się odbyć w Oławie 18.06.2017 r.

Przy drodze do Wrocławia pojawiło się „coś”, co według agencji reklamowej „Wena” ma reklamować to wydarzenie. Na zdjęciach przedstawiam to monstrum, które według mnie (zapewne nie tylko mnie) przynosi wstyd naszemu miastu i w oczach przejeżdżających drogą nr 94 wydaje się raczej reklamą składowiska złomu lub śmietniska. Nie wiem czy kupa złomu w opłakanym stanie technicznym z nieoryginalnymi kołami, wybitymi szybami i wiszącymi szmatami wewnątrz może cokolwiek innego reklamować. Jako oławianinowi jest mi wstyd, kiedy przejeżdżam obok tego truchła. Uważam że postawienie takiego czegoś (reklama nie przechodzi mi przez gardło) jest co najmniej dowodem na brak zmysłu estetycznego u autora tego pomysłu. Z resztą…proszę przyjrzeć się zdjęciom…

Jakie jest wasze zdanie? Też uważacie, że to auto szpeci ulicę?