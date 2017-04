Od piątku nocny do Jelcza

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło (polbus.pl)

Jelcz-Laskowice

Z Wrocławia do J-L już można wracać o godz. 2:15

21 kwietnia Koleje Dolnośląskie oraz Polbus-PKS uruchomiły wspólną ofertę przewozów z Wrocławia do Środy Śląskiej oraz Jelcza-Laskowic! W ramach porozumienia między przewoźnikami posiadacze biletów okresowych na pociągi Kolei Dolnośląskich otrzymają 50% zniżki na przejazdy nowymi autobusowymi kursami nocnymi na wspomnianych trasach. Autobusy będą odjeżdżały z dworca tymczasowego w nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. W kierunku Środy Śląskiej o godzinie 1:45, a do Jelcza-Laskowic o godzinie 2:15. Pomysł nowej oferty zintegrowanej z koleją zrodził się dzięki licznym sugestiom ze strony pasażerów. Przedstawiciele przewoźników zgodnie przyznają, że jest to odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców okolicznych miejscowości: – Zaproponowane kursy umożliwią pasażerom bezpieczny i komfortowy powrót do domu w atrakcyjnej cenie, a wszystko zgodnie z naszym hasłem – wyznaczamy standardy.

Bilet na taki kurs kosztuje 10 zł. Posiadacze biletów okresowych Kolei Dolnośląskich zapłacą więc 5 zł. To złotówkę mniej niż za dzienny przejazd autobusem Polbus-PKS na trasie Jelcz-Laskowice – Wrocław.

(kt)