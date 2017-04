Wygrali, sfinansowali i otworzyli

Przecięcie wstęgi, pierwsze wypożyczone tytuły i wieczorek poezji niepoważnej. 8 kwietnia otwarto Chwałowicki Klub Książki

To inicjatywa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, które od lat realizuje pomysły swoich członków na ciekawe i aktywne spędzenie wolnego czasu. Jednym z ostatnich było zgłoszenie projektu „Chwałowicki Klub Książki” do piątej edycji konkursu „Spółdzielnia pomysłów” na przedsięwzięcie społeczne z małego miasta, miasteczka lub wsi, w ramach programu „Społecznik 2.0”. Podobnych projektów z całej Polski zgłoszono ponad dwieście. Tylko kilka otrzymało dofinansowanie.

Klub zlokalizowano w budynku schroniska młodzieżowego. Wyposażono go w wygodne kanapy, pufy, lampy i regały z księgozbiorem. Pomysłodawcy chcą, by stał się miejscem na międzypokoleniowe spotkania i warsztaty, czytanie dzieciom połączone z zabawą i konkursami, dyskusje z pisarzami. Aktualnie księgozbiór liczy osiemset tytułów. Część książek zakupiono z nagrody, której wartość wynosiła 10 tysięcy złotych, a część spłynęła od ludzi zaangażowanych w projekt. W klubie można wypożyczać również filmy i bajki na płytach oraz pograć w gry planszowe.

Uroczyste otwarcie zorganizowano 8 kwietnia. Wśród zaproszonych gości byli wiceburmistrz J-L Marek Szponar, kierownik Pływalni Miejskiej w J-L Waldemar Chmielewski oraz dzielnicowy Marek Wychowaniec. Imprezę prowadzili prezes chwałowickiego stowarzyszenia Aneta Kowal oraz sołtys Michał Wolski.

Po przedstawieniu inicjatywy i przecięciu wstęgi przyszedł czas na część artystyczną. Dzieci oraz dorośli przygotowali wieczorek poezji niepoważnej. Gdy zakończyły się występy, rozpoczęła się część nieoficjalna. Można było podzielić się wrażeniami, obejrzeć księgozbiór, zjeść ciasto i napić się kawy.

Klub już działa. Na razie przez dwa dni w tygodniu. W poniedziałki i środy w godz. 19.00-20.00. Niewykluczone, że niedługo dni będzie więcej, a godziny zostaną rozszerzone. Szczegółów należy szukać na stronie www.chwalowice.org.

